CAMEROUN :: Religion : Priez, chantez et... nuisez à vos voisins ! :: CAMEROON

Les riverains des églises qui naissent de plus en plus dans les quartiers vivent un véritable calvaire.

Les grands gestes de la main qu'esquisse Bertrand Amougou, mais surtout le ton avec lequel cet habitant du quartier Nsimeyong, à Yaoundé, raconte son calvaire renseignent à suffisance sur la colère qui est l’habite. C'est que, depuis bientôt 2 ans, Bertrand habite dans le voisinage d'une de ces églises qui poussent désormais tels des champignons dans les métropoles camerounaises. "Ils ont souvent des veillées à la fin de la première semaine de chaque mois. Celles-ci sont ponctuées de chants et de prières. Ceci, de 18h à l'aube, pendant trois jours", rapporte-t-il.

Une période pendant laquelle Bertrand et sa famille ont du mal à fermer l'œil de la nuit, du fait du vacarme que leur impose l'orchestre de leurs voisins. "Les enfants ne peuvent plus étudier sereinement. Des fois, ma fille se plaint de violents maux de tête le matin, parce qu'elle n'arrive pas à trouver le sommeil la nuit", se plaint Bertrand Amougou. Et de poursuivre : "Comme nous partagions le même compteur électrique jusqu'à une époque, ce dernier pouvait sauter 10 fois en une soirée, à cause de nombreuses manipulations que lui imposaient le pasteur et ses ouailles".

Un soir, indique-t-il, fatigué de déserter son domicile pour ne pas subir le brouhaha imposé à sa famille, Bertrand va se plaindre auprès de l'homme de Dieu à l'origine de ses déboires. Ce jour-là, ce ne sont pas les chants et les prières des fidèles qui font problèmes. Mais plutôt les cris d'une jeune fille supposée être possédée par les mauvais esprits. Et que le pasteur et quelques ouailles bastonnent pour l'extirper des mains du diable. "Je lui ai demandé s'il savait au moins qu'il avait des voisins qui ont envie de dormir”. Il m'a dit : ''je m'en fous, au nom du seigneur''. Et la jeune fille a continué à subir cette violence pratiquement toute la nuit", raconte Bertrand Amougou.

Délivrance

Au demeurant, le mépris ainsi manifesté à l'encontre de cet habitant de Nsimeyong s'apparente à un traitement de faveur, comparé à la bastonnade infligée à Paul Oum Bassama. Ce dernier, dont le domicile jouxtait "l'Eglise des rachetés de Dieu" non loin de l'hôtel Prestige à Yaoundé, avait osé se plaindre des bruits répétés imposés à sa famille. "Les mardi, jeudi et dimanche, quand ils se mettaient leur orchestre en marche, ça devenait infernal. Toute ma maison vibrait. On ne pouvait plus se parler, parce qu'on n'entendait plus rien du tout", explique Paul Oum Bassama. Qui, après la furie de ses mauvais voisins, porte plainte au commissariat central n°3. En 2004. Mais, explique-t-il, sa plainte restera sans suite.

Celle déposée dans les services de la sous préfecture de Yaoundé 3ème ne produira aucun effet non plus. Aussi, M. Paul Oum Bassama décide-t-il de saisir le procureur de la République près le tribunal de première instance de Yaoundé centre administratif. Motif : "Trouble de tranquillité et de l'ordre public". Cette fois-ci, après une bataille judiciaire qui dure quatre mois, il a gain de cause. "L'Eglise des rachetés de Dieu" déménage en 2005. Permettant ainsi à la famille de M. Oum de souffler, non sans avoir vécu l'expérience du laxisme des pouvoirs publics camerounais, face au phénomène de ces églises qui pourrissent l'existence de leurs voisins. "Nos autorités savent très bien ce que les riverains de ces églises vivent comme calvaire. Mais, elles [les autorités] ont de gros intérêts dans ces églises-là. Il n' ya qu'à voir le nombre de grosses cylindrées qui défilent à ces endroits pour s'en rendre compte", tranche Bertrand Amougou.

Un avis que partage Jean Tchougang, qui habite le lieu dit "Château" au quartier Ngoa-Ekellé à Yaoundé. A deux pas d'une de ces églises, dont aucune enseigne n'indique la dénomination dans certains cas. "Nous nous sommes plaints, le chef de quartier en tête. Un sous préfet avait fait fermer cette église, mais un jour tout a recommencé comme si de rien n'était", déclare-t-il. Depuis lors, le calvaire des habitants du coin a recommencé. A cause des prières, chants et séances de délivrance nocturnes, le tout sous une musique réglée à rompre le toit des maisons. Interrogé sur ces nuisances, Kembé Pessauck, appartenant à l’une de ces diverses chapelles, il affirme qu’il faut louer l’éternel avec les cymbales et la flûte. Histoire de se faire entendre.De quoi donner des maux de tête. Exceptés aux fidèles de ces églises aux noms évocateurs, lorsqu'elles en possèdent : "Le réveil du Monde (Carrefour Tsinga)", "Le ministère du renouvellement charismatique (Madagascar),” etc.