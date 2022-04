CAMEROUN :: Hommages: Repose en paix Rodrigue :: CAMEROON

Rodrigue, mon âme est triste à mourir et mon cœur saigne.

Il était 6h du matin ce triste jeudi 06 Avril 2022. Tu es parti sous mes yeux alors que tous deux internés depuis la veille dans la même salle d'hospitalisation chacun enchaîné sur son lit avec de lourdes chaînes.

Pas moyen pour l'un d'assister l'autre même s'il est vrai que même étant déchaîné personne ne serait à même de venir réellement en aide à l'autre car affaiblis et terrassé par cette sale maladie, j'observai impussament les infirmières se battres à la dernière minute pour te faire revenir à la vie alors que depuis 22h elles étaient porté disparu. Helas



RODRIGUE je garde de toi le souvenir d'un homme naturellement fort mais alors très fort oui je peux le dire sans crainte de me tromper car tu me l'as démontrer jusqu'àux dernières minute de ta mort.

Toutes tes paroles pendant que nous étions hospitalisé résonnent toujours dans ma mémoire et les plus retentissantes sont celles que tu disais à ce geôliers qui te mettait les chaînes:

Rodrigue: Mr tu ne dois pas me mettre ces chaînes. Je ne suis pas un bandit je suis un prisonnier d'opinion.

Geôliers : C'est pas moi qui décide c'est mon chef qui me donne les instructions.



Rodrigue: Tu n'as qu'à me mettre les chaînes. Mais sâches que je ne me sens pas bien et je ne suis pas un bandit...