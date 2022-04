CAMEROUN :: Education de base: Une option de priorité pour le Maire de Banka :: CAMEROON

Des bâtiments abandonnés, il y a une dizaine d’années ont été réhabilités par le patron de la commune de Banka, Joseph Nguessieuk, dans le cadre de l’exercice budgétaire en cours.

« Avec vous, une nouvelle page est possible pour le Développement de la Commune de Banka ! » Loin d’être un slogan de campagne, cette phrase s’inscrit dans la réalité depuis le 27 février 2020 que Joseph Nguessieuk dirige la commune de Banka. Élever le niveau général des enfants admis dans les écoles primaires et maternelles de la commune de Banka, lutter contre les inégalités sociales et culturelles, consolider les principes républicains et favoriser le « vivre ensemble ». Tels sont les objectifs qui figurent sur l’agenda personnel du maire de la commune de Banka, Joseph Nguessieuk. C’est ainsi que l’édile, en dépit de son emploi de temps très chargé cette semaine, s’est investi pour visiter plusieurs chantiers devant servi aux salles de classe pour l’enseignement primaire et élémentaire.

Nous y avions également construit un bâtiment flambant neuf

Le chantier du bâtiment de salle de classe abandonné il y a plus de 10 ans par ses prédécesseurs et réhabilités par ses soins dans le cadre de l’exercice budgétaire 2022, était au centre de sa préoccupation. « Il s’agissait d’un bâtiment à l’école publique de Badoumga au centre urbain de Banka. Le marché avait été passé, malheureusement l’entreprise chargé de son exécution a tout abandonné. Nous avons réhabilité ce bâtiment. Il est en voie de finition. Nous y avions également construit un bâtiment flambant NEUF. Nous parions sur l’avenir. Nous voulons désengorger les salles de classe afin que la question des effectifs pléthoriques devienne pour nous un lointain souvenir à Banka », explique le maire de la commune de Banka. La construction, la réhabilitation ou la consolidation des bâtiments qui correspondent aux normes font parties des mesures l'ensemble de mesures mises en place pour

permettre à chaque élève d’acquérir les fondamentaux pour assurer sa réussite. Pour Joseph Nguessieuk, cette démarche doit permettre aux équipes pédagogiques et éducatives d’enseigner, de défendre et de faire vivre les valeurs qui fondent l’engagement de l’équipe municipale pour le développement durable et participatif à l’instar du respect d’autrui à l’école primaire.

Pour cet élu local, sans l’éducation, la transmission des valeurs liées au travail et au vivre ensemble ne peut être assurée. « L'École y contribue et se mobilise aux côtés de ses partenaires pour les valeurs nationales et locales : culture de l’engagement et lutte contre toutes les formes de discrimination sont au centre de cette mobilisation. L'éducation au développement durable permet d'appréhender la complexité du monde dans ses dimensions scientifiques, éthiques et civiques », précise Joseph Nguessieuk.

DN/SERCOM/CBK