CAMEROUN :: AFFAIRE DE BAIL- MME CARIMO MONGOUE EMPIRE VICTIME D'ABUS. :: CAMEROON

Les prouesses de la célèbre femme d'Affaires camerounaise Carine MONGOUE sont loin d'être un long fleuve tranquille.

Depuis plus d'une semaine, la présidente directrice générale(PDG) de CARIMO EMPIRE Sarl dont l'ascension demeure fulgurante, fait l'objet d'une cabale de sabotage sur les réseaux sociaux par des détracteurs tapis dans l'ombre. Au menu de cet harcèlement, une affaire de " bail non payé".

À la suite de cette conspiration cybernétique, la promotrice de la structure leader en matière de cosmétique en Afrique et dans plusieurs pays du monde, a signé un communiqué de presse ce jeudi 14 Avril 2022 dans lequel elle a éclairé l'opinion publique sur cette affaire de contrat de "bail non payé".

Madame carine MONGOUE fait savoir qu'en 2019, lors de l'acquisition d'un local à Mini prix Bastos devant abriter les bureaux administratifs de son entreprise, elle avait conclu avec l'accord du couple bailleur monsieur WAFO Joseph et Madame MAGUE plusieurs accords parmi lesquels; le bail contracté devait s'étendre sur trois ans tactiquement renouvelable, avec un coût mensuel fixé à 500.000fcfa.

La célèbre impératrice va plus loin dans sa note en martelant que, à l'issue du versement d'un an de loyer plus une caution, elle a renouvelé le contrat par tactique reconduction le 01 janvier 2022 en raison du fait qu'aucune notification n'a été soumise à son appréciation six mois avant comme le stipule la loi.

La Boss lady regrette le fait que c'est après avoir achevée les réfections à hauteur de 30 millions fcfa avec construction d'un bâtiment abritant les unités de communication marketing et vente de sa structure que le couple bailleur WAFO a dressé une sommation à son endroit enrichie des agressions verbales. Ironie du sort, en date du 21 novembre 2020 la circulaire de la PDG de CARIMO EMPIRE Sarl demandant un numéro de compte pour virement bancaire du loyer annuel de 2021 a essuyé une fin de non recevoir du couple éponyme.

Au vue de cette situation, la femme d'Affaires est allée plus loin en signifiant que le couple bailleur a déposé une plainte contre elle nonobstant les multiples invitations d'arrangement à l'amiable qui ont accouché d'une souris.

À la lumière du climat qui prévalait en ce moment là, le bailleur est resté focus avec l'intention d'entrer en possession de sa propriété d'où la plainte qui a été déposée par la célèbre femme d'Affaires pour violation de domicile avec menace.

Malgré que l'affaire demeure pendante en justice, Madame Carine MONGOUE se dit prêt à libérer le domaine de Sieur WAFO à condition qu'elle entre en possession de la moitié de la somme qu'elle a investi dans ce local pour ses activités.

Il est important de souligner que cette affaire qui frise à un sabotage à ciel ouvert, n'effrite en rien la prospérité de l'entreprise CARIMO EMPIRE Sarl qui, après avoir conquéri l'Afrique étend ces extensions dans le monde.

Il convient de saluer la bravoure et l'ingéniosité entrepreuneuriale de Madame carine MONGOUE qui, a force de travail, résilience, excellence, discipline, détermination et compétitivité a pu se hisser au rang des femmes les plus puissantes en Afrique. Malgré les tentatives de conspiration sur sa personne, elle demeure une source d'inspiration pour les femmes sur la planète.