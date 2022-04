CAMEROUN :: Le gouvernement déterminé à éradiquer l'insécurité dans les régions anglophones :: CAMEROON

Le gouvernement camerounais s'est déterminé à tout mettre en œuvre pour éradiquer l'insécurité et rétablir la paix dans les régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest en proie à une sanglante crise sécessionniste depuis 2017, a-t-on appris d'un communiqué officiel rendu public mercredi.

Cette décision est intervenue suite à une attaque la veille dans le Nord-Ouest, attribuée à des milices séparatistes et qui a coûté la vie à cinq personnels pénitentiaires.

Le porte-parole du gouvernement René Emmanuel Sadi a condamné "avec la plus grande fermeté cet acte à la fois lâche, ignoble et barbare, perpétré par des criminels sans foi ni loi contre des représentants de l'Etat en plein exercice de leurs fonctions", d'après le communiqué.

Au-delà de la compassion du président Paul Biya et du peuple aux familles endeuillées, les autorités administratives locales, mais aussi les forces de défense et de sécurité, sont actuellement à pied d'œuvre pour rattraper ces hors-la-loi et les traduire devant la justice, selon la même source.

Parallèlement, une enquête a été prescrite afin de faire toute la lumière sur les circonstances exactes de cet attentat.

Mardi soir, le groupe sécessionniste dénommé "The Bui Unity Warriors" a revendiqué cet assaut dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, affirmant en outre avoir récupéré trois armes et des munitions que transportaient ses victimes.

Les deux régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du Cameroun sont en proie à des troubles depuis 2017, les séparatistes voulant y créer une nation indépendante qu'ils appellent "Ambazonia".