CAMEROUN :: Express Union condamnée à payer 2 millions de F à un client désabusé :: CAMEROON

Depuis 2012, un jeune homme réclame en vain ses fonds qui auraient été soustraits frauduleusement de son compte logé à l’agence Express Union Somatel à Yaoundé. Au terme des débats, le tribunal de première instance de Yaoundé centre administratif a donné raison au plaignant et condamné les employés de l’entreprise de transfert d’argent à verser à ce dernier des dommages et intérêts.

M. Kelany Wabi Faty peut se frotter les mains. Il a obtenu gain de cause dans l’affaire qui l’oppose depuis des années à la société de transfert d’argent Express Union S A et à ses trois de ses employés M. Colieghu Djani Tchouake, Mireille Djokam Fogue et Simo Alice épse Tagno, pour abus de confiance. Le verdict est tombé le 1er octobre 2021 au Tribunal de première instance (TPI) de Yaoundé centre-administratif en présence du plaignant, qui avait pris part à cette audience malgré son état de santé. Faty Kelani Wabi accuse l’entreprise et ses employés d’avoir sorti la somme de 800 mille francs de son compte, sans son autorisation. Certains mis en cause qui ont répondu aux convocations du tribunal ont toujours clamé leur innocence depuis le déclenchement de cette procédure.

Au terme des débats, le juge correctionnel du TPI a été convaincu par les arguments du plaignant. Ainsi, Express union S A, M. Colieghu Djani Tchouake, Mireille Djokam Fogue et Simo Alice épse Tagno ont tous été reconnus coupables de l’infraction d’abus de confiance. Ils ont écopé, chacun, d’un an d’emprisonnement avec sursis pendant trois ans et condamnés à verser solidairement à Faty Kelani Wabi la somme de 2 millions de francs à titre de dommages et intérêts. Les accusés doivent également s’acquitter de la somme de 200 mille francs d’amande et des frais de procédure qui s’élèvent à plus de14 mille francs. Le tribunal a, à cet effet, décerné un mandat d’incarcération contre les mis en cause pour le recouvrement des amandes et dépens.

Enfin, la société Express Union S A, a été reconnue civilement responsable des condamnations pécuniaires prononcées en l’encontre de ses employés. Faty Kelani Wabi, qui a dit avoir subi un énorme préjudice à cause de ce vol d’argent, se rejouissait déjà de la décision rendue. Mais, sa joie semble être de courte durée parce que Express union S A a interjeté appel de cette décision. L’affaire est pendante devant la Cour d’appel du Centre, où l’entreprise ne s’est toujours pas acquittée de certaines formalités administratives permettant l’avancement du procès.

Les faits

En effet, M. Kelany Wabi Faty dit avoir ouvert en 2011, à l’agence Express Union basée au lieu-dit Somatel à Yaoundé, deux comptes bancaires. Un compte courant et un compte bloqué. «Dans le compte courant, j’ai versé 5 millions de francs desquels, j’ai retiré 950 mille francs. Des 950 mille francs décaissés, j’ai défalqué 800 000 francs pour approvisionner mon compte bloqué», explique-t-il. Le plaignant reconnait avoir consommé ses provisions gardées dans le compte courant. Mais quand il avait consulté son compte bloqué en 2012, il avait constaté que celui-ci avait été vidé. «J’avais besoin de cet argent pour aller me faire soigner. Pour cela,on m’a demandé de faire une requête et d’y joindre mon carnet de compte. Chose que j’ai faite. Après je suis passé pour vérifier si la transaction avait déjà été faite. On m’a dit que le directeur n’a pas donné son accord».

Après un séjour au Benin, le pays de son père, le jeune homme va à nouveau se rendre à Express Union pour s’enquérir de la situation, il sera surpris d’apprendre que son compte bloqué est vide. Intrigué par ce lui arrivait, le plaignant avait alors demandé qu’on lui fournisse des preuves attestant du retrait des 800 mille francs. «On m’a dit de donner 30000 francs pour les fouilles. Ce que je n’ai pas accepté», raconte le plaignant. «J’ai appelé le directeur général. Il m’a grondé. Il m’a demandé pourquoi j’ai donné mon carnet de compte. Puis il a appelé à l’agence pour qu’on me reçoive», a-t-il ajouté. Là-bas, souligne le client «ils me disent que j’ai touché à Ebolowa.

Alors que tu ne peux pas vider ton compte dans une agence autre que celle où tu l’as ouvert», a déploré M. Kelani Wabi Faty. «C’est parce qu’ils ont vu que j’étais malade qu’ils ont voulu abuser de moi», a-t-il conclu. Le jeune homme a donc décidé de saisir la justice. Face à ce qu’il qualifie d’abus de confiance, Me Maliba Ngufor Gaforbe, avocat au barreau du Cameroun, a décidé d’assister M. Kelani Wabi Faty par compassion. Selon l’avocat, la précarité dans laquelle son client vit actuellement ne lui permet pas de s’offrir les services d’un conseil.

Pour sa défense, Express union a toujours soutenu que le plaignant s’est lui-même présenté au guichet et a effectué le décaissement de son dû en présence de Simo Alice épse Tagno, qui n’a jamais comparue devant le tribunal pour corroborer cette information. Selon son employeur, elle aurait été affectée dans une autre ville, d’où son indisponibilité. Affaire à suivre.