Il était 11H15, le 07 avril dernier lorsque M. Cyrille Bojiko posa son pied sur la terre de Valence en Espagne, où il fut chaleureusement accueilli par un guide touristique dépêché par LaLiga. Il a participé pendant 04 jours à LaLigaXperience organisé parLaLiga en collaboration avec l’opérateur leader de télévision numérique en Afrique, StarTimes.

LaLigaXperience est un séjour touristique organisé à la suite du jeu LaLigaUltimateXpert. On se souvient de ce jeu qui s’est déroulé pendant 7 semaines sur la page Facebook de StarTimes Cameroun. Le grand gagnant et un journaliste se voyaient offrir un voyage tous frais payé en Espagne et une expérience LaLiga unique. Pour des raisons administratives, le gagnant n’a pu faire le déplacement.

LaLigaXperience avec StarTimes c’était 4 jours en Espagne durant lesquels le promoteur de Balafon Media Cyrille Bojiko s’est vu immergé dans le monde du foot de haut niveau. Au programme: entraînement avec l’équipe masculine de Levante UD (illustre club du championnat), rencontre avec l’équipe féminine de Levante UD également et des interviews accordées aux joueurs José Luis Morales et Josué Campana. LaLigaExperience ce n’est pas que du football mais aussi de la découverte et de la détente. M. Bojiko a eu droit à une visite guidée de la ville de Valence passant par la Marina Beach du Club Valencia jusqu’au Albufeira National Park où un tour en bateau lui a été offert.

D’autres activités telles qu’un challenge de cuisine espagnole, une tournée Tapas, une dégustation des mets locaux, la visite des différents stades de la ville et bien d’autres encore lui ont été réservés durant ce séjour. L'expérience ne pouvant pas se clôturer sans assister à un match de LaLiga, c’est dans les loges VIP que Cyrille a pu regarder la rencontre Levante vs Barcelone le 10 Avril où il a pu vibrer en direct au rythme des 25.000 autres supporters du stade Cuidad de Valence.

Une expérience unique, des rencontres inédites, c’est ce que vous offre LaLiga à travers StarTimes! Rendez-vous pris pour la prochaine saison.