CAMEROUN :: SUPDECO ORGANISE UNE SÉRIE DE SOUTENANCE DE PLUSIEURS BTS. :: CAMEROON

L'Ecole Supérieure de Commerce SUPDECO a lancé depuis le jeudi 7 avril 2022 dans son campus à Yaoundé au Cameroun plusieurs soutenances de ses étudiants.



Avec une qualité d'enseignement calqué sur le modèle des meilleures écoles de commerce du monde, les jurys composés des enseignants chevronnés encadrent les soutenances sous le regard des parents et du public. 173 étudiants formés en 02 ans aux diplômes nationaux du premier cycle de l’Enseignement Supérieur Technique BTS et HND exposent les connaissances acquises après 24 mois de formation et de 2 mois de stage académique dans ses entreprise partenaires.

Après cette épreuve, les étudiants obtiendront un diplôme de BTS dans des spécialités ; Gestion Des Ressources Humaines, Marketing-Commerce-Vente, Banque et Finance, Comptabilité et Gestion des Entreprises Gestion Logistique et Transport et HND dans des spécialités ; Accountancy, Logistics and transport, Banking and Finance, Marketing trade sale, Human Resource Management.



D'une renommée sans pareil en Afrique Centrale, SUPDECO est sous la tutelle académique de l'Université de Yaoundé 2 depuis sa création en 2004. SUPDECO à la différence des autres écoles s'est ouverte à plusieurs partenaires académiques à travers le monde dont l’Ecole Supérieure de Commerce de Clermont Ferrand (ESC – Clermont), le Groupe Galileo Global Education comprenant l’Ecole Supérieure de Gestion de Paris (ESG - Paris) et la liste n'est pas exhaustive.



Il faut rappeler que depuis sa création, l’Ecole Supérieure de Commerce SUPDECO forme des grands cadres d'entreprise et des créateurs de richesses. Le constat est clair, plusieurs de ces cadres travaillent dans des entreprises camerounaises et de la sous-région.