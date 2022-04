AFRIQUE :: NOUS N'ALLONS PLUS NOUS TAIRE :: AFRICA

Vous qui volez, violez et tuez en bandes organisées

Vous qui spoliez, mutilez et opprimez en toute sérénité

Vous qui jouez à Dieu et prenez en otage l’humanité

Vous qui prêchez sur l’autel du mensonge et de la vanité

Vous qui dans vos rituels prônez l’immoralité et l’iniquité

Vous qui sans vergogne plébiscitez les inégalités et la duplicité

Vous avez le pouvoir, l’argent, les armes et l’intimidation

Nous avons le nombre, le courage et la détermination

Vous avez les médias, l’armée, les banques et les prisons

Nous avons le peuple, la vérité, la conviction et l’abnégation

Vos instruments sont la peur, le mensonge et la distraction

Nous, nous vous opposons la dénonciation et la mobilisation

Vous qui êtes aux premiers rangs des églises et des mosquées

Vous faites pourtant des convoitises et biens matériels vos priorités

Vous qui prêchez l’amour, la pureté, la vérité, la piété et l’équité

Sous vos fausses allures de sainteté, vous dissimulez vos impudicités

Adieu vos vœux de chasteté, le péché, vous avez choisi de l’embrasser

Des victimes de vos fantasmes sexuels, nos enfants se comptent par milliers

Quand vous parlez de justice c’est pour mieux nous opprimer

Quand vous chantez les louanges de la vérité c’est pour nous tromper

Quand vous prônez les vertus de la liberté, c’est pour nous bâillonner

Quand vous annoncez la prospérité, c’est bien pour nous déposséder

Les pertes vous mutualisez, tandis que les bénéfices, vous privatisez

Pour confondre les deniers publics à vos tirelires, vous vous y attelez

Pathétiques, vous avez vendu vos âmes pour la gloire et la prospérité

De vos impératifs capitalistes, l’immédiateté se substitue à l’éternité

Vous mangez du veau gras et buvez du bon vin sur le sang des opprimés

Vous bâtissez vos fortunes et scellez votre pouvoir sur les corps des sacrifiés

Vous jetez en prison injustement pour mesurer l’étendue de votre puissance

Vous affligez l’innocent pour tester la portée de votre capacité de nuisance

Honte à vous qui regardez impassibles sans jamais vous interposer

Malheur à vous qui, par votre silence, confirmez votre complicité

Pitoyable, tout être qui s’abstient de combattre aux côtés de la vérité

Minable, quiconque se retient de lutter pour le compte de la liberté

Misérables, ceux qui cèdent à la peur pour préserver leur tranquillité

Lamentable, toi qui te plains en cachette et te couche face à l’adversité

Où êtes-vous, Hommes de loi pour dénoncer ?

Où êtes-vous, Hommes de foi pour fustiger ?

Où êtes-vous gens de principes pour révoquer ?

Où vous cachez vous, vous qui saviez critiquer ?

Quand vous lèverez-vous, vous qui parlez de dignité ?

Que faites-vous, vous qui êtes supposés nous représenter ?

Nous n’allons plus nous taire, oui, nous sommes en guerre !

Peuples épris de justice, levons-nous et libérons nos frères !

Aux menaces de mort, nous rétorquons que nous mourrons fiers !

L’heure est au combat, trêve de jérémiades, de supputations et de prières !

Sortons de notre confort éphémère, combattons pour honorer nos pères !

Pour la postérité et la prospérité sur nos terres, nous ne nous laisserons plus faire.

Non, nous n’allons plus nous taire !

Paul ELLA

Président AFRICAN REVIVAL

Email : africanrevival2020@gmail.com