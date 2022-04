CAMEROUN :: Nord-Ouest : Le délégué régional de l'Administration pénitentiaire assassiné :: CAMEROON

Avec trois de ses collaborateurs, ils sont tombés dans une embuscade tendue par les sécessionnistes sur l'axe Nkambe - Kumbo après l'installation du régisseur de la prison de Nkambe.

Le délégué régional de l'Administration pénitentiaire pour le Nord-Ouest n'est plus. Kigha Théodore Kuma a trouvé la mort en fin de journée du mardi 12 avril 2022 dans une attaque sécessionniste. Le véhicule dans lequel l'autorité administrative et trois de ses collaborateurs se trouvaient a été la cible des sécessionnistes, alors qu'ils revenaient de la cérémonie d'installation du nouveau régisseur de la prison principale de Nkambe.

L'attaque a eu lieu sur l'axe Nkambe - Kumbo. Bilan, 4 morts. Sur les photos publiées sur les réseaux sociaux, on peut voir des hommes, armes en main, arborant le chapeau du régisseur dont le corps gît dans un pick-up de couleur blanche. L'attaque intervient trois jours après l'inhumation du maire de la commune d'Ekondo-Titi, lui aussi arraché à la vie au cours d'une attaque sécessionniste.

Attaque dans laquelle a également péri le sous-préfet et 5 autres personnes. L'attaque a eu lieu le mercredi 2 mars aux environs de 11h. L'attaque du convoi composé de 4 véhicules à fait 7 morts, -selon un communiqué du ministre de la communication-, dont le sous-préfet, le maire et le président de la section RDPC d'Ekondo-Titi, le chef du village Bekora, le chauffeur du sous-préfet et deux éléments des forces de défense et de sécurité.

C'est la deuxième attaque des autorités administratives perpétrées par les sécessionnistes depuis le début de cette année. Bien que les attaques aient baissées en intensité, il semblerait que les séparatistes aient changé de stratégie en prenant pour cible les autorités administratives vers qui les efforts semblent désormais tournés.

Par ailleurs, ce n'est pas la première attaque contre les responsables des administrations décentralisées de l'Etat. Il y a deux ans, cinq délégués régionaux dont celui de l'Habitat et du Développement urbain (MINHDU), de l'Eau et de l'Energie (MINEE), des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières (MINDCAF) étaient enlevés par les séparatistes. Une Forte rançon avait été demandée pour leur libération. Un avait été assassiné et décapité. Depuis lors aucune nouvelle de la libération des autres n'a été entendue.