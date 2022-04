MONDE ENTIER :: Conflit Russe- Ukraine: La déclaration solennelle de l'Africain :: WORLD

Conscience Universelle, Communauté internationale, Droits de l’Homme, Nations Unies, Sanctions, Crimes contre l’Humanité, Cour pénale internationale, Crimes de guerre. Un répertoire pompeux et fumeux d’intoxication à la merci d’un occident triomphant, dominateur, impérial et condescendant.

Voici pourquoi la guerre en Ukraine est un ultime laboratoire pour la prise de conscience des Africains sur la manipulation permanente des consciences et la pérennisation de la domination de l’Occident

La Presse en accusation, ou plutôt l’Occident en accusation ?

Durant sa campagne électorale pour la présidence des Etats Unis, madame Hilary Clinton, avait présenté au peuple américain, ses excuses pour avoir voté en tant que Sénatrice, en faveur de la résolution du Sénat autorisant le président Georges Bush, d’engager la guerre contre l’Irak, au motif que le pays disposait de larges stocks d’armes de destructions massives. Depuis lors, les Etats unis en tant que nation, puissance et prétendument autorité morale, n’’ont jamais daigné présenter des excuses au monde entier, pour un des mensonges les plus retentissants et les plus embarrassants de l’histoire de l’humanité. Quant à Collins Powell, paix à son âme, secrétaire d’Etat à l’époque et qui se chargea de montrer des images satellites comme preuve au conseil de sécurité lors d’une session mémorable retransmise en direct, fait exceptionnel, sur les écrans de la planète, il n’a jamais pu se remettre, selon ses propres remords rendus publics, du choc de son rocambolesque mensonge. Les médias occidentaux avaient pourtant vibré à l’unissons derrière le Grand frère Américain. Aujourd’hui le pape est entré dans la danse, et l’ONU n’est plus qu’un machin entre leurs mains. Ils ont ou veulent confisquer même la spiritualité. Qui dit quoi ?

La guerre en Ukraine, a remis cet épisode déplorable des relations internationales au goût du jour, et tout nous pousse à croire, que le mensonge, la manipulation et la dissémination de la haine, du désordre, de la tricherie, de la cupidité, du vol, de l’oppression et de l’exploitation, font partie du gène de l’Occident. L’esclavage et tous les crimes à son actif, constituent simplement son éthique première, et procèdent d’une manière de voir, de penser et d’agir de son peuple. Tant pis pour le reste du monde, et surtout tant pis pour les Africains. L’unanimité de l’Occident à propos de l’Ukraine, nous interpelle profondément, nous renseigne et nous enseigne. Jamais même avec la pire des extrapolations, on se serait attendu à voir exprimer aussi facilement et aussi légèrement, la volonté de casser, d’effondrer et de détruire les mécanismes de la coopération entre les nations, construits patiemment, lentement et difficilement. Ils ne sont pas devenus fous en occident, ils montrent leur vrai visage. A chaque peuple, à chaque groupe humain, à chaque aire géopolitique, de tirer de justes leçons.

Ce n’est pas en Afrique, mais en Occident, que l’on trouve des photos géantes de Mandela dans les musées et les bibliothèques et autres lieux de mémoire, donc chez ceux-là même qui l’ont torturé et privé de liberté durant trois décennies. Quels manipulateurs, ces ordures ? Lors de ses obsèques de l’icône de la résistance, leurs impressionnistes et cyniques dirigeants, anciens et nouveaux, étaient présents et en première ligne, pourquoi faire ? De vraies larmes de crocodiles.

Les Africains doivent se lever, se réveiller et se prendre en charge. IL faut parler, se prononcer, agir, bien se gouverner, remplir les bibliothèques de productions, entrer dans les doctrines des sciences de toutes disciplines, et glorifier nos héros et nos valeurs. Le traitement des Africains en Ukraine lors des évacuations témoigne. Le Monde est sans pitié, raciste, sectaire et intéressé au sens négatif du terme. L’ONU comme toutes les autres organisations internationales, ne marche que si elle satisfait les ambitions impérialistes et égoïstes, de l’Occident. Il est temps de siffler la fin de la récréation./.