Portrait : Professeur Joseph Kamgno lauréat du Prix Christophe Mérieux 2022, Institut de France

Sous la conduite de son président Jean Claude Wafo, la communauté Todjom de Belgique a réservé un accueil des plus chaleureux au Roi Djomo Kamga et sa délégation lors de sa 2ème visite dans la capitale de l'Europe.

Au cours de sa visite, Sa Majesté Djomo a encouragé les ressortissants Bandjoun à se distinguer dans leurs domaines d’activités respectives et a porté haut le flambeau des Todjom partout où ils se trouvent à travers le monde.

Modèle de couronnement salué par le Roi des Bandjoun

Le monarque Bamiléké a abondamment cité l’exemple du Professeur Joseph Kamgno, Agrégé d'Epidémiologie et Directeur du Centre de Recherche sur les Filarioses & autres Maladies Tropicales (CRFilMT). Il est par ailleurs chef du département de santé publique à la faculté de médecine de l'Université de Yaoundé I.

Professeur Joseph Kamgno : un talent exceptionnel

Le Professeur Joseph Kamgno, médecin épidémiologiste, est en effet le grand Lauréat 2022 du Prix Christophe Mérieux de la fondation Christophe et Rodolphe Mérieux, Institut de France.

« Ce prix est une consécration, un grand honneur pour nous même, pour le CRFilMT, pour notre université et notre pays le Cameroun. Le principal sujet de recherche ainsi consacré porte sur l'onchocercose, une maladie parasitaire céssitant qui sévit dans la région d'Afrique centrale. C'est une maladie dangereuse et parfois mortelle dans sa forme aiguë. »

500 000 euros pour la filariose

Le prix Christophe et Rodolphe Mérieux d'une valeur de 500 000 euros (soit Fcfa) constitura un levier accélérateur qui facilitera la mise en place dans les mois à venir d'un laboratoire spécialisé, d'une unité de laboratoire de type P2 et d'un centre d'essai clinique dédié à la filariose et la variante connue sous le nom de l'onchocercose selon le professeur Joseph Kamgno. Ce prix récompense surtout 28 années de recherche et d'effort réalisés par le récipiendaire et son équipe.

Pour ses bons et loyaux services à la nation camerounaise et à l'Afrique, le natif de Jiomgwo Bandjoun a été élevé au rang de notable à la Cour Royale de Bandjoun où il porte désormais le titre de « Sa’a Vokmo » littéralement (celui qui sauve la vie).