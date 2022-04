CAMEROUN :: NDEDI Valentin, un ex-employé de la société FIPCAM embarqué devant le tribunal :: CAMEROON

Fraîchement licencié de la société FIPCAM il y a quelques semaines seulement, sieur NDEDI Valentin lâché par la direction de la dite entreprise fait désormais face tout seul à son accusateur nommé Mr MBOM

PARQUET D'INSTANCE DE YAOUNDÉ-EKOUNOU

En effet, suite à une plainte déposée par Mr MBOM au tribunal d'Ekounou en novembre 2018 contre NDEDI Valentin pour des faits de déclaration mensongère et diffamation, ce dernier aurait souvent été protègé par l'ancienne direction. Mr MBOM reproche à l'accusé nommé NDEDI Valentin d'avoir déclaré solennellement au représentant du premier ministre, Chef du gouvernement et à d'autres représentants des autres démembrements du gouvernement présents dans l'auditorium des services du premier ministre durant l'une des multiples réunions organisées par le chef du gouvernement que :<< Mr MBOM est allé faire du trafic d'influence sur la personne du Préfet de la Mefou et Afamba dans son bureau et qu'une femme ramassée au quartier a été présentée au-dit Préfet comme étant une employée des services du premier ministre>>.

Des déclarations dans lesquelles ni Mr MBOM, ni le Préfet de la Mefou et Afamba ne se reconnaissent. En réalité Mr MBOM et sa suite s'étaient rendus chez le Préfet dans le cadre de la mise en œuvre des instructions du premier ministre, Chef du gouvernement à l'effet de trouver les moyens de pacifier et permettre la résolution du conflit qui oppose Mr MBOM , Mr BELINGA Jean-Marc et autres contre la société FIPCAM.

Le plaignant estime que l'acte posé par l'accusé NDEDI Valentin prouve qu'il avait pour objectif d'influer sur la conduite des fonctionnaires amenés à diligenter cette affaire, d'entraîner des sanctions et de porter atteinte à son honneur et à sa considération.

Face à la détermination de Mr MBOM,qui va encore protèger NDEDI Valentin ?

Affaire à suivre