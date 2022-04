CAMEROUN :: SOINS DE SANTÉ : L'addiction aux évacuations :: CAMEROON

Voile sur le coût des évacuations

En dehors de quelques chiffres déclarés occasionnellement, il est difficile de connaître la note exacte que le pays règle annuellement pour cette cause.

Au fil du temps, les évacuations sanitaires des patients du Cameroun sont allées crescendo. Les dépenses publiques affectées à cette cause aussi. En 2008, le pays a dépensé un peu plus d’un demi-milliard Fcfa pour une soixantaine d’évacuations sanitaires à l’étranger. Estimation faite par la Direction de l’organisation des soins et de la technologie sanitaire du ministère de la Santé publique. Deux ans plus tard en 2010, le nombre de patients évacués est passé à 160 contre 213 en 2014, uniquement dans les hôpitaux français, selon un rapport de la Commission médicale d’établissement de l’Assistance publique hôpitaux de Paris (APHP), un réseau d’hôpitaux français.

A partir de 2018, on observera une baisse avec ces évacuations sanitaires qui passent à 124 patients, selon la secrétaire générale du ministère de la Santé publique, Koula Shiro Sinata. Cette dernière relève que pour les 114 malades évacués à l’étranger au cours de l’année 2019, les dépenses s’estiment à près de 1,5 milliard Fcfa. En dehors de ces quelques chiffres ventilés ci et là, chercher à savoir l’enveloppe exacte que le Cameroun investit chaque année dans les évacuations sanitaires relève du rêve.

Un rêve difficilement réalisable d’autant plus que ce montant échappe quelquefois aux acteurs censés maîtriser la question. « Il y a trois ans quand j’ai rencontré le ministre de la Santé publique, lui-même n’a pas pu me donner un chiffre exact », confie Albert Ze. Cet économiste de la santé explique que « les évacuations sanitaires impliquent le ministère des Finances, les ambassades des pays destinataires des patients et la présidence de la République. Il y a donc des institutions qui sont mises en place et qui sont censées être des intermédiaires dans un processus qui peuvent parfois être ignorées, avec la fameuse théorie des hautes instructions ».

Et de poursuivre « Il y a des cas où l’instruction est donnée directement au ministre des Finances de prendre des dispositions pour faire évacuer un patient. Et dès que la très haute hiérarchie instruit de faire évacuer un patient, certaines institutions impliquées dans le processus sont sautées ». Un problème grave dans la gestion des finances publiques car « en connaissant le volume des évacuations sanitaires, on peut déjà faire mieux faire une planification. On commence à investir progressivement pour des besoins du système de santé jusqu’à ce qu’on arrive à une amélioration. La maîtrise de l’information permet de prendre des décisions importantes », conclut l’économiste.