BELGIQUE :: Bruxelles : Le Roi des Bandjoun SM Djomo Kamga en visite à Bruxelles (images) :: BELGIUM

Le dimanche 10 avril 2022, Sa Majesté Djomo Kamga Honoré a rendu une visite surprise aux membres de l’association Todjom Belgique que préside Jean Claude Wafo.

A cette occasion, le Roi des Bandjoun a échangé pendant un peu plus d'une heure de temps avec ses sujets évoquant tour à tour:

- la fonction d’officier d’Etat civil qu’il exerce depuis plusieurs années

- la valorisation du musée de Bandjoun logé dans la Cour Royale à Hiala

- l’écoute et le soutien qu’il apporte à ses fils et filles Bandjoun à travers le monde

- la motivation de la jeunesse Todjom, surtout ceux de la diaspora, afin qu’elle s’implique dans l’apprentissage des valeurs coutumières

- l’initiation des jeunes (Kwieng Tsekè) et leur entrée dans les différentes castes traditionnelles (Wouop, Medjoung Lali, Mkem etc)

- la crise sanitaire liée au Covid-19 et la problématique du rejet du vaccin par la population locale

- la suspension des activités culturelles (funérailles, danses etc) pendant la crise sanitaire

- l’annulation de l’édition 2021 du festival Msem Todjom en raison de la crise sanitaire

- le développement des infrastructures : sportives, hospitalières, scolaires, immobilières, routières etc

- la création imminente d’une université des sciences appliquées à Douala avec la section agronomie basée à Bandjoun

Bruxelles, dimanche 10 avril 2022: Le Roi des Bandjoun entouré des membres du bureau exécutif de Todjom Belgique

Pr. Joseph Kamgno, un modèle de réussite abondamment cité par le Roi

Sa Majesté Djomo a ensuite encouragé les ressortissants Bandjoun à se distinguer dans leurs domaines d’activités respectives et a porté haut le flambeau des Todjom partout où ils se trouvent à travers le monde. Il a cité l’exemple du Professeur Joseph Kamgno, Agrégé d'Epidémiologie et Directeur du Centre de Recherche sur les Filarioses & autres Maladies Tropicales.

Le Professeur Joseph Kamgno est en effet le Lauréaut 2022 du Prix Christophe Mérieux de la fondation Christophe et Rodolphe Mérieux, Institut de France. Le natif de Jiomgwo a été élevé au rang de notable à la Cour Royale de Bandjoun où il porte désormais le titre de « Sa’a Vokmo » littéralement (celui qui sauve la vie).

Des notables présents en nombre

Sa Majesté le Roi Djomo était accompagné de Maurice Kengne Kamga, juge au Tribunal International du Droit de la Mer (Hambourg). Cet autre digne fils Todjom occupe le rang nobiliaire de «Tadie». A ce titre, il assure la sécurité du Roi Bandjoun conformément à l’usage.

Bruxelles, Dimanche 10 avril 2022: Le Roi des Bandjoun entouré de ses notables du Benelux

Plusieurs autres notables Bandjoun, de rangs nobiliaires divers, résidant dans le Benelux accompagnaient le Roi lors de sa visite bruxelloise. Grâce à cette mobilisation, le Roi s’est senti entouré de ses sabres.

Avant ce déplacement de la capitale européenne, le Roi Djomo avait assisté le 5 avril dernier au vernissage de l’exposition dédiée à l’art des chefferies du Cameroun. Cette initiative de l’association « La Route des chefferies » se déroulera pendant 04 mois au musée du Quai branly à Paris (France), du 5 avril au 17 juillet prochain. Elle promeut la sauvegarde et la mise en valeur des patrimoines traditionnels Bamiléké.

C’est la 2ème fois seulement en 18 ans de règne que Sa Majesté Djomo Kamga rend visite à sa communauté de Belgique après la 1ère rencontre qui a eu lieu en 2012.