SGS CAMEROUN INAUGURE UN NOUVEAU SCANNER AU PORT AUTONOME DE DOUALA :: CAMEROON

Ce quatrième scanner sera entièrement dédié à l’export du PAD

C’est sous la présidence de Louis Paul Motaze , ministre des finances et en présence de René Emmanuel Sadi , ministre de la communication et président du conseil d’administration de la société générale de surveillance (SGS) que s’est déroulée la cérémonie solennelle d’inauguration du quatrième scanner à conteneurs du port autonome de Douala.



Ce quatrième scanner dédié essentiellement à l’export et installé en dehors du terminal à conteneur, va contribuer efficacement au déchargement rapide et ainsi réduire les délais dans le processus de dédouanement de la marchandise de l’arrivée jusqu’a la remise à l’usager.

« nous voulons part le biais de cette acquisition participer à faciliter les procédures des exportations » dira Edwin Fongod , le directeur général des douanes.

Le ministre des finances,Louis Paul Motaze qui présidait cette cérémonie à profité pour faire le tour du propriétaire des installations qui abritent le dit scanner , il en a profité pour saluer la bravoure de la gestionnaires de cette plateforme tout en leur donnant des orientations qui devraient permettre aux entreprises qui exportent de le faire davantage.



Pour Patricia Nzondjpu , la directrice générale de SGS « L’INSTALLATION DU SCANNER 4, EXCLUSIVEMENT DEDIE AUX OPERATIONS A L’EXPORTATION, vient FINALISER LE PROCESSUS MIS EN PLACE DES SCANNERS FIXES DEDIES AU PORT AUTONOME DE DOUALA.

CE 4EME SCANNER S’INSCRIT DANS LE CADRE DES HAUTES ORIENTATIONS DE SON EXCELLENCE PAUL BIYA, PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN QUI ENCOURAGE LA RÉDUCTION PROGRESSIVE ET DURABLE DES IMPORTATIONS ET ENCOURAGE UNE PRODUCTION NATIONALE IMPORTANTE DONT UNE PARTIE SERA DESTINE A L’EXPORTATION EN VUE DU RE-EQUILIBRAGE DE LA BALANCE COMMERCIALE »



Il faut noter que la présence de ce quatrième scanner export fourni et installé au port autonome de Douala rentre dans le cadre d’un partenariat entre l’état du Cameroun et des particuliers dans l’optique de la sécurisation de l’inspection non intrusive des marchandises exportées du territoire camerounais en appuis au opérations douanières.



Depuis le démarrage de ses opérations en 2016 , SGS a pu scanner un total de 833.545 conteneurs soit 666.918 à l’import et 290.807 à l’export. La SGS à travers ce dispositif va œuvrer à la dématérialisation du processus de numérisation de ses services dans un objectif de facilitation, d’intégration et d’échange de données avec son partenaire de la douane.



Précisons que les opérations scanning ainsi mises en place ont pour objectif le 100% scanning des conteneurs à l’import ainsi qu’à l’export . Elles permettent la mise à disposition en temps réel des images scannées et couplées avec les déclarations correspondantes sur la plateforme d’échanges grâce à l’outil universel d’analyse d’images D-TECT au service de douane.