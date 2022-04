CAMEROUN :: LE KAGUYA HIME NANBUDO CLUB EST DESORMAIS INAUGURE :: CAMEROON

Annoncé depuis plusieurs jours, la salle des sports et de Fitness le KAGUYA HIME NANBUDO CLUB est fonctionnel depuis le 6 avril dernier avec une soixantaine de sportifs déjà inscrits. Cet espace est situé à quelques encablures du stade Olembé à Yaoundé au Cameroun. Riverains et amoureux du sport peuvent se permettre le luxe d'aller s'entraîner dans cette enceinte mise à la disposition du grand public où de multiples sports tels que le NANBUDO, karaté, judo et Sambo, boxe, lutte traditionnelle, taekwondo, fitness, muscu et cardio seront pratiqués.



Notons que plus de 400 personnes ont fait le déplacement dont une centaine de sportifs toutes disciplines confondues le jour de l'ouverture solennelle du KAGUYA HIME NANBUDO CLUB, construit et équipé entièrement par le couple DIFFO. Sous la supervision du précurseur du Nanbudo au Cameroun Me N’HANACK TONYE David parrain de Me Justine DIFFO TCHUNKAM, en présence de plusieurs Maîtres NANBUDOKA et Samboïstes, Me Tchoua Pierre, Samuel Takoutchop, Me Tagne François, Kong Saker, Délégué régional du Sambo, Me fokou de Chantal, Me YOMBI Carole, Me MBIAKOP TCHOUA Hugues, Me FEUDOUNG Catherine et de l’ancien footballeur et coach Engelbert Mbarga, après la coupure du ruban sympathique, le public a eu droit à des démonstrations de Nanbudo Enfants (5’) - Finales Kata (25’) - Exhibition combat de Boxe (5’) - Démonstration Judo & Sambo (5’) - Finales combats (25’) - Démonstration Taekwondo (5’) - Exhibition combat de Lutte (5’) - Démonstration Karaté (5’) - Finales Dames (5’) - Démonstration Nanbudo Adultes (5’) - Remises des récompenses (15’).



Au final, les vainqueurs ont été récompensés par divers médailles. Philanthrope par nature, le couple DIFFO a acheté et offert à toutes les femmes présentes une centaine de livres qui traitent de la condition de la jeune fille.

Interview de Me Justine DIFFO TCHUNKAM.

« Alors il faut dire que aujourd’hui, je une adepte du Nanbudo comblée par l'onction de mes Maîtres, de mon coach et parrain Me N'HANACK TONYE David qui a assuré la promotion du Nanbudo au Cameroun. Il est le précurseur du Nanbudo et dans les années 1992, nous avons commencé à pratiquer cet art. Aujourd’hui je me sens épanouie et bien accompagnée, protégée et j'allais dire suffisamment encadrée pour m’accomplir pleinement. Un an de pratique dans le DOJO… ; toujours fixer la lune est le slogan de notre DOJO. C'est pour cela que nous visons la perfection et nous n’hésitons pas sur les moyens pour offrir à notre entourage aux enfants et aux mamans le même bonheur que nous avons reçu pendant près de 25 ans de pratique, nous disons merci à Dieu et souhaitons que les autorités camerounaises nous accompagnent pour assurer la promotion comme dans le football féminin en général. Voilà le vœu le plus ardent de mon cœur et franchement que Dieu protège le Cameroun, que Dieu nous garde et qu’il bénisse le Nanbudo.



La particularité de ce DOJO est que ce DOJO est soutenu par la fondation Global Capacity Building et en tant qu'éducatrice et promotrice de l'entrepreneuriat, nous mobilisons les financements pour soutenir la majorité des Indigents, ceux-là qui aujourd’hui sont dans cette posture où j’étais hier à NewBell. J'ai eu le soutien gratuit des âmes de bonne volonté pour arriver là où je suis aujourd’hui, par la grâce de Dieu, cette fondation est là pour amener les populations d'Olembe et ses environs à s’épanouir, à profiter de la grâce de Dieu, à jouir des délices de la vie. Nous sommes des peuples radieux et Dieu ne fait acception de personne… »



À la suite de la réaction de Me DIFFO, le précurseur du Nanbudo au Cameroun livre ses sentiments.

Me N'HANACK TONYE David

« J’ai été champion du monde de cette discipline. Cette salle permettra également de former des champions du monde pour le Cameroun. C’est une salle majestueuse et magnifique. Nous demandons au Seigneur de bénir ce couple, Dieu les a donnés, eux aussi donnent à la jeunesse camerounaise ».