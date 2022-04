CENTRAFRIQUE :: TURACO LANCE UN NOUVEAU CONCOURS "JE SUIS FIER D'ÊTRE UN CENTRAFRICAIN" :: CENTRAL AFRICAN

Il s’agit de gagner un ordinateur et des smartphones

Le premier réseau social centrafricain TURACO continue de surprendre ses abonnés. Cette plateforme vient de lancer un nouveau jeu concours en ligne dénommé «Fier d’être un Centrafricain» pour faire gagner à ses abonnés un ordinateur et des téléphones android. Ainsi, le but de ce concours est de récompenser des fidèles abonnés mais aussi attirer les Centrafricains à se connecter massivement sur la plateforme TURACO.



Comment participer à ce concours qui couvrira la période du 8 au 26 avril 2022 ? Il fait se connecter au réseau social TURACO, ou bien de télécharger l’application gratuitement sur Google Play pour ceux n’ont possèdent pas encore. Ensuite il faut trouver un groupe dénommé « Je suis fier d’être un Centrafricain » pour y publier une photo afin de prouver votre fierté d’être Centrafricain.



D’après les critères, ces photos peuvent être la nature, des animaux, de drapeau de la République, des bâtiments ou des personnes de différentes professions en Centrafrique. Il est aussi important d’accompagner ces photos avec une description, démontrant que vous êtes fiers d’être Centrafricain. L’objectif de post est d’obtenir le plus de « J’aime », « Like » pour gagner un puissant ordinateur portable moderne. Cependant, le nombre minimum de «Like» ou «J’aime» est de 500. De plus, 5 smartphones seront tirés au sort par les participants au jeu concours « Je suis fier d’être un Centrafricain ».



Il faut rappeler que ce n'est pas le premier concours organisé par le réseau social TURACO pour récompenser ses abonnés les plus fidèles. Le mois dernier, à l’occasion de la journée internationale des droits de la femme, célébrée chaque 8 mars, la plateforme a organisé un concours dénommé Miss TURACO. Des smartphones, des coupons de rechargement crédit téléphonique, ordinateur portable, ont été remis aux heureuses lauréates.



TURACO est le tout premier réseau exclusivement centrafricain lancé en décembre 2021 par des startups centrafricains. Cette plateforme a beaucoup d’avantages comme la consommation très faible, la radio en ligne et la liberté d’expression. Les Centrafricain sont très fiers de ce réseau d’information dans leur langue le Sango.