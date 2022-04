GUINÉE :: COUP DE MAÎTRE DU PRÉSIDENT MAMADI DOUMBOUYA :: GUINEA

Le président de la Guinée Conakry vient de prendre une décision historique qui sans doute ne laissera pas indifférents les pays africains.

La Guinée a une des deux plus grandes réserves de bauxite au monde.Deuxieme producteur .

Rio Tintin Alcan, Shandong,Russal, sont parmi les géants miniers dans le secteur de la bauxite du pays.

Eh bien ,selon Mamadi Doumbouya la convention signée avec ses géants mentionnaient la transformation locale. Rien a été fait,et désormais le non-respect de ces conventions est une « cause de nullité » et leur application est « non-négociable » pour le gouvernement, explique le chef d’État de Guinée cité par Jeune Afrique qui poursuit en relayant le président ,la transformation sur place du minerai « devient incontournable, c’est un impératif et sans délais ».

Une usine d'alumine exige de nouveaux barrages hydroélectriques, l'industrialisation du pays et ses effets multiplicateurs.

Arrivée au pouvoir ,DOUMBOUYA avait exigé de résigner les accords avec Rio Tinti en tenant compte des intérêts du peuple guinéen.D'ou un accord cadre pur un investissement de 15 milliards de dollars dans le pays.