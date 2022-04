BELGIQUE :: ERIC PHOTO: UN AS DE LA PHOTOGRAPHIE AU SERVICE DE LA DIASPORA DU BENELUX :: BELGIUM

C'est toujours avec son sourire qu'il parcourt le Bénélux avec pour objectif, filmer, mettre en évidence, mettre en lumière les hommes et les femmes de toute la diaspora africaine.

Plus de 5 ans en Europe et plus de 10 ans d'expérience en Afrique, Eric est d'abord un passionné de la photographie.

Doté d'une humilité et d'un sens de contact élevé, il sait convaincre par son travail et reste très distant des bruits du quotidien.

Outre son déploiement partout en Europe, l'Afrique qu'il connait bien reste à conquérir, et il le sait.

De passage en Suisse, nous l'avons surpris lors de l'une de ses parades, comme il en affectionne et il a répondu à certaines de nos questions.