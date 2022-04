CAMEROUN :: Problématique de la succession à la Chefferie Bangou: La réaction de l'élite :: CAMEROON

Par un arrêté numéro 032 daté du 07 Avril 2022, Monsieur Joseph Dion Nguté, Premier Ministre, Chef du Gouvernement, a décidé de la création d’une commission spécialement dédiée au besoin de la cause visée en titre du présent communiqué.

Aussi, face aux diverses interprétations qui ont cours sur les réseaux sociaux, nous rappelons que les chefferies fonctionnent et prospèrent sous l’autorité de l’Etat, lequel les a encadrés par un texte bien précis prescrivant un certain nombre de situations, y compris le cas de vacance.

Nous en appelons par conséquent aux uns et aux autres, Bangous et non Bangous, à taire les polémiques, les envolées de haines inutiles ainsi que des insinuations sans objet.

Le Gouvernement de la République ne nomme pas, ne désigne pas, et ne consacre pas le chef traditionnel, il se borne à constater le respect des prescriptions coutumières, pour ensuite procéder à la validation de la volonté des notables habilités.

Par ailleurs, il ne revient pas aux citoyens, quels que soient leurs statuts, rangs et qualités, d’interférer dans l’expression de l’autorité de l’Etat, ici magnifiée par la volonté du premier Ministre de garantir la paix, la sécurité et le vivre ensemble, dans le respect des lois et règlements de la république.

En tout état de cause, nous recommandons vivement aux élites, notables, citoyens et citoyennes ordinaires, voisins et amis de Bangou et des Bangous, de tout mettre en œuvre pour accompagner honnêtement et sincèrement la Commission en tant que de besoin, de l’assister et de l’éclairer si nécessaire. Il faut faire preuve de sagesse, de hauteur d’esprit, d’humilité et de tolérance. Les événements vécus ces derniers jours, ont démontré à quel point il est risqué d’encourager et de semer la violence, dans une certaine indifférence voire une insuffisante implication de l’autorité publique.

Force est de constater que depuis la disparition du feu chef Tayo Marcel, un climat de haine, d’incompréhensions, de méfiance et de divisions amères, a gagné notre communauté. Tous ensemble, accueillons la décision du premier Ministre, comme une démarche motivée par le souci de nous venir en aide, de restaurer enfin et pleinement l’autorité de l’Etat, et de préserver à la fois la paix et la crédibilité de notre village, de ses élites et de ses valeurs ancestrales fondamentales./.

Yaoundé, le 12 Avril 2022

Pour l’Elite Bangou

J.C. SHANDA TONME