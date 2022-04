DENISE MOMO, UN DEMI SIÈCLE CÉLÈBRE AVEC FASTE EN SUISSE :: SWITZERLAND

Joviale, et conviviale, dame Denise Momo célébrait samedi dernier, dans la petite commune de Saint-Aubin-Sauges non loin de Neuchâtel en Suisse, ses 50 ans de vie.

Un moment unique et particulier entouré d'amis de tout bord, de sa famille, ses enfants et petits enfants.

Toute la diaspora culturelle a fait le déplacement de Suisse pour célébrer une amoureuse de la culture et une femme très sensible à la cause des orphelins.

Toujours en soutien aux uns et aux autres, la grande communauté Camerounaise de France, du Canada, de Belgique et de l'Allemagne lui ont rendu un vibrant hommage.

Que de témoignages et beaucoup d'allocutions pour célébrer de son vivant une grande dame, qui dévoue chaque jour un peu plus sa vie aux autres.

Beaucoup d'émotions que nous vous invitons à vivre à travers les images des éditions SOPIEPROD qui ont fait le déplacement depuis la Suisse.