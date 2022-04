CAMEROUN :: Aménagement routier à Banka: Le Maire Joseph Nguessieuk évalue les travaux déjà effectués :: CAMEROON

Le patron de la commune de Banka s’est rendu sur le terrain le lundi 11 avril dernier, question d’apprécier l’avancement des travaux du tronçon routier Eta-Bakoye-Carrefour Baloum-Badoumven-Kaveu-Tchodji.

La fin des travaux du tronçon routier Eta-Bakoye-Carrefour Baloum-Badoumven-Kaveu-Tchodji est prévue pour mi mai 2022. A moins d’un mois de la livraison de ce chantier routier, le maire de la commune de Banka, Joseph Nguessieuk, est allé sur le terrain pour palper les réalités de ses doigts et communier avec les populations bénéficiaires. La voie de circulation de cette route en terre est assez bien compactée par les engins de l’entreprise engagée et bien large pour permettre aux véhicules et aux motos de circuler librement, sans embouteillage ou encombrement.

Les caniveaux ont été faits pour faciliter l’évacuation des eaux de pluie et empêcher que la route ne se dégrade rapidement. A la suite de cette descente, effectuée en compagnie du conseiller municipal Derrick Abolo, président de la commission des grands travaux au sein de cette collectivité territoriale décentralisée, le magistrat municipal se dit optimiste quant à son achèvement dans les délais requis. « Je félicite cette entreprise pour la qualité des travaux constatés ce jour sur le terrain. J’imagine déjà quel bonheur va savourer diverses populations bénéficiaires.

En effet, la réhabilitation de cette route va résoudre plusieurs problèmes. Grace à elle, les populations de Babouantou dans la commune de Bandja vont rejoindre facilement les centres urbains de Banka ou de Bafang, avec trois kilomètres en moins sur l’ancienne distance parcourue. Les habitants de Badoumven vont désormais pouvoir rallier le centre urbain de Banka sans soucis particuliers », explique-t-il. Pour le patron de la commune de Banka, les travaux effectués, ne vont pas contribuer à la dégradation de l’environnement. Car, suite à des études d’impact environnement avant lancement des travaux, des dispositions ont été prises afin que le passage de la route ne soit pas une source d’accroissement de l’érosion des terres ou de dévastation de la faune locale.

Le patron de la commune de Banka s’inscrit en effet dans une logique de développement durable et projette un eldorado économique pour sa commune. « En somme, la réhabilitation dudit troncon est satisfaisante dans ce sens qu’elle va contribuer à renforcer le flux économiques entre les populations de diverses localités.

Les activités liées à l’écotourisme, à l’écoulement des denrées alimentaires des plantations vers les centres urbains et à celles de transport des produits des carrières vers les chantiers de construction des maisons d’habitation vont se dérouler avec moins de peine qu’avant», conclut-il.