CAMEROUN :: NE PAS CONFONDRE TAPAGE MÉDIATIQUE ET FORCE POLITIQUE :: CAMEROON

Il ne faut jamais confondre tapage médiatique avec force politique.

Avec tout le respect que j'ai pour le sdf, pendant près de 15 ans Fru Ndi a été à la une de tous les journaux tous les jours. Pour quel résultat ? Jamais à Etoudi. Aucun ministre. Aucune présidence de région. Des sénateurs nommés par le rdpc. De 43 députés à 5 aujourd'hui.

Les observateurs ou analystes avertis ne donnent donc jamais un grade politique aux acteurs politiques en fonction du Buzz qu'ils créent. Le faire constitué une double erreur.

La première est que certains journalistes se font payer pour faire du Buzz. Coca Cola est un véritable poison, mais il a un budget de publicité qui en fait la boisson la plus bue au monde. Il n'y a donc aucun lien entre popularité médiatique et qualité.

La deuxième consiste à ne pas comprendre que les patrons de médias au Cameroun ont sur leurs têtes une épée de Damocles qui les obligent à avoir une ligne éditoriale conforme aux desirata du pouvoir en place, qui s'est to réservé le droit de les fermer à tout moment. Le régime peut donc confier à certains de ces médias la tâche volontaire ou involontaire d'entretenir l'esbrouffe et le radicalisme de façade, pour servir de façade démocratique et d'exutoire aux frustrations populaires.

Donc ceux qui ont une éducation politique avancée ne comptent JAMAIS sur les médias et leurs analyses et débats bidons des plateaux télévisés du Dimanche pour se faire une opinion. Ils cherchent des sources d'information plus directes et donc plus fiables, et usent de la dialectique pour analyser les situations complexes.

La politique-comme toutes les choses sérieuses dans la vie- est comme un iceberg: 10% visible, 90 % invisible. Seuls les sots croient que la réalité s'arrête à ce qu'ils voient.

Quelques pistes de réflection permettent de mieux comprendre les enjeux et d'analyser finement les situations.

1- Les paroles des politiciens et les actions publiées à grand renfort de publicité ne sont que le reflet d'une fraction de ce qu'ils veulent et font. Apprenez donc à lire en profondeur et entre les lignes

2- En dépit des apparences trompeuses, 90% des acteurs politiques camerounais sont des créatures anciennes ou nouvelles du parti unique (anciens militants ou collaborateurs du rdpc, anciens ministres ou collaborateurs de biya) . Leur logiciel mental n'est pas bien différent de celui des pontes au pouvoir. Leurs programmes politiques sont étrangement similaires.

3- Les factions de l'oligarchie gouvernante (celles au pouvoir et celles qui se sont--généralement à contre cœur--rangées dans l'opposition) sont aujourd'hui engagées dans une bataille à mort pour la succession de Biya.

4- Les biyamustgoists sont donc des acteurs de la 25e heure, en retard sur le contexte, car Biya même aux yeux des factions dans son propre camp est un canard boiteux, un lion édenté qui ne doit plus sa place qu'à l'incertitude qu'il a su entretenir sur sa succession.

5- Dans cette situation confuse, une des clés pour reconnaître ceux qui veulent un changement qualitatif est l'effort qu'ils mettent pour former des alliances et coalitions œuvrant pour une transition politique refondatrice qui va réduire les pouvoirs présidentiels, renforcer les contrepouvoirs législatifs et judiciaires, transférer de larges pouvoirs du centre vers les régions (ou États) et les municipalités. Tous les one-man-showistes qui croient que seuls ils peuvent faire bouger les lignes sont des charlatans.

Un peuple n'a en fin de compte que les politicards qu'il mérite. Un peuple politiquement éduqué ne leur laisse aucune chance. Mais un population d'ouailles abruties favorise l'émergence de pasteurs d'églises politiques de reveil.

La liberté et la prospérité ont un prix non négociable