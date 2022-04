CAMEROUN :: Waspito célèbre la journée mondiale de la santé :: CAMEROON

Certains responsables de la start up ont nettoyé les abords du marché de Bonamoussadi samedi dernier

Le 7 avril , le Cameroun de concert avec le monde a célébré la journée mondiale de la santé sous le thème « ma planète, ma santé ».

Pour aller en droite ligne avec cette célébration et son thème , la start up Waspito a décidé de se mobiliser pour marquer cette date. La journée du 7 étant tombée un jour ouvré, c’est le samedi 9 qui a connu la mobilisation des volontaires de la jeune start up.

Armés de pèles , râteaux et balais ils ont sillonné les artères du marchés de Bonamoussadi dans l’arrondissement de Douala 5è en les débarrassant de toutes ordures et autres saletés y présentes. « nous voulions être en droite ligne avec le thème de la journée mondiale de la santé qui était ‘ notre planète, notre santé’ c’est à cet effet que avons organisé cette clean up campaign dans notre entourage. La bonne charité commençant par soit même , nous avons choisi l’arrondissement de Douala 5è qui est celui là qui abrite nos bureaux piur cette action » déclare Bill Mbiayor Officier Médical chez Waspito.

Il faut dire que Waspito qui est une start up dont l’objectif est de faciliter l’accès aux soins sanitaires à de nombreux Africains, en réunissant pharmacies, laboratoires, hôpitaux et spécialistes sur une même plateforme a pour habitude de mener des actions de responsabilité sociale. L’action de ce samedi s’inscrit donc dans cette lignée avec un accent un peu plus communautaire.

La grande quantité de déchets collectés a incité les responsables de Waspito à prendre l’engagement de renouveler ce type d’expérience.