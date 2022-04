BELGIQUE :: An 37 du RDPC au Benelux : La fête était très belle à Charleroi :: BELGIUM

Le Président de la Sous-section RDPC, Philémon Ngangue, a organisé à l’occasion de cette célébration solennelle, une conférence de sous-section courue par de nombreux militants venus du Luxembourg, du Pays-Bas et de Bruxelles. C’était le samedi 02 avril 2022 à la Maison Harmegne de Charleroi.

Dans son mot bienvenue ce jour-là, Philémon Ngangue a, au nom de la grande Sous-section de Charleroi, remercié toutes les militantes et tous les militants qui n’ont ménagé aucun effort pour prendre part à cet évènement festif de grande importance pour le RDPC. Philémon Ngangue n’a pas manqué de lire les dispositions de la circulaire N° 001/RDPC/CC/SG du 15 mars 2022 du Secrétaire général du comité central dans laquelle Jean Nkuété note que : « Le RDPC est plus que jamais le viatique du Cameroun un, uni, indivisible, en marche vers son destin et sa destinée pour un développement profitable à tous ».

Selon le Président de Sous-section Philémon Ngangue, les activités du parti ont eu du plomb dans les ailes à cause de la crise sanitaire du Covid 19. Mais aujourd’hui avec la régression de cette pandémie il temps, dit-il, de redynamiser les activités du parti au travers d’une mobilisation et une sensibilisation générales ; question de faire rayonner le RDPC à Charleroi en particulier et au Benelux en général.

Mobilisation et sensibilisation

« Mobilisons-nous davantage derrière le Président National, Président de la République Son Excellence Paul Biya, afin d’assurer la spécificité de notre pays dans la construction inlassable de la paix, de l’unité, la solidarité et le progrès, dans une Nation camerounaise résolument tournée vers l’émergence partagée », a martelé Philémon Ngangue.

Le sujet retenu pour la conférence de Sous-section de ce jour-là était : « La décentralisation et l’émergence du Cameroun à l’horizon 2035 ». Ce thème a été animé par le Docteur Lebe, Directeur du CEDEP (Centre d’Études spécialisées en décentralisation et évaluation des politiques). Le programme de cette conférence de sous-section s’est articulé en deux temps : un exposé suivi d’un échange et enfin le partage du gâteau d’anniversaire.

La joie était visible dans les yeux des militantes et militants du RDPC qui ont effectué le déplacement de Charleroi. Le gigantesque gâteau d’anniversaire savamment confectionné par le meilleur boulanger de Charleroi a donné un contenu réel et un bonheur pluriel à la célébration de ce 02 avril 2022 à Charleroi.

La fête était très belle. On pourra dire que le Président de Sous-section Philémon Ngangue a mis les petits plats dans les grands pour cette célébration étincelante.