Expulsions diplomates russes: Shanda Tonme "Il n'existe pas de diplomate qui ne soit pas un espion"

COMPRENDRE L’EXPULSION MASSIVE DES DIPLOMATES ET COMPRENDRE LA DIPLOMATIE ET L’ESPIONNAGE...ENTRE LA FOLIE ET LA DERAISON DISCRIMINATOIRE ?

La diplomatie est par essence inséparable de l’espionnage, et il n’existe pas de diplomate qui ne soit pas un espion, car le diplomate qui n’est pas un espion cesse d’être diplomate et par conséquent cesse de représenter et de défendre les intérêts de son pays

Les pays occidentaux auraient-ils subitement perdu la tête, ou seraient-ils en train d’inverser, de renier et de gommer toutes les évidences normatives, sur lesquelles reposent les enseignements, la pratique et l’histoire de la diplomatie ?

L’actualité internationale est dorénavant dominée par une vague d’expulsions de diplomates au motif que ces derniers seraient des espions. Et pourtant, tout ce que représente, et constitue un diplomate c’est de l’espionnage, parce que sa mission première, quel que soit son rang, c’est de s’informer, de se renseigner et de rapporter ses trouvailles, découvertes et appréhensions à son pays.

Au plus fort de la fonction représentative, le devoir non écrit attaché au simple statut d’étranger résidant à titre temporaire ou à titre permanent dans un pays, c’est de prendre en charge les intérêts de sa nation d’origine, de veiller à les défendre, et à informer les siens, hauts responsables par tous les moyens. C’est du pragmatisme. Alors, pire quand il s’agit de personnes officiellement accréditées et commises à la tâche.

La Commission indépendante contre la corruption et la discrimination exprime son étonnement de même que ses graves inquiétudes, face à une cascade d’expulsions qui remet cruellement en cause, non seulement les relations entre Etats, mais mieux la coexistence pacifique et harmonieuse entre les peuples, et les politiques d’accueil des étrangers de tout statut.

La Commission indépendante contre la corruption et la discrimination s’insurge contre le silence suspect, inexplicable et inacceptable, des organisations des droits de l’Homme toujours favorables aux thèses des pays occidentaux à l’instar d’Amnesty International et de Human Right Watch, qui observent avec indifférence et complicité tacite, cette dérive guerrière, fractionniste et génératrice qui risque de ramener le monde aux moments sombres de la loi de la canonnière.

La Commission proteste contre les agissements d’une poignée de nations qui se prennent pour la conscience générale de l’humanité et persistent pour dicter leur volonté, alors qu’elle représente à peine le quart de la planète dans tous les sens du terme ainsi de tous les angles de configuration, de considération et de fortune.

La Commission lance un appel à la raison et à la cessation des expulsions des diplomates, et recommande à tous les dirigeants de la planète d’œuvrer pour la paix, pour le multilatéralisme, pour la résolution pacifique des conflits et le retour à une convivialité honnête respectant les valeurs des uns et des autres sur une base d’égalité./.

Yaoundé, le 11 Avril 2022

SHANDA TONME, Président, Médiateur Universel