CAMEROUN :: La Grande Illusion :: CAMEROON

Le visage de la barbarie carcérale dans une dictature crasse…

Ce détenu d’opinion du principal parti d’opposition (le MRC du Pr. Maurice Kamto) est décédé de suite du choléra dans un des mouroirs carcéraux de la dictature de Paul Biya au Cameroun.

Il y aura évidemment toujours des gens pour relativiser et même banaliser tout cela, acquis qu’ils sont pour le maintien d’un statu quo tyrannique dans ce pays…jusqu’à ce que celui-ci se retourne un jour contre eux.

Gardez toujours bien à l’esprit, notamment ceux qui se réjouissent du calvaire carcéral enduré par les opposants et ennemis désignés du despote, que personne n’est à l’abri d’un revers de fortune sous une dictature crasse !!!

En effet, les camerounais ordinaires peuvent continuer à profiter du cirque du pains et des sardines de Biya et rester ivres d’alcool bon marché, ils peuvent même continuer à considérer cet état de fait sordide comme normal, rassurant et permanent. Cependant, le culte de l’immortalité obscène n’est rien d’autre qu’une pensée magique et une grande illusion, parce qu’aucun être vivant n’a jamais échappé à sa propre horloge biologique

Ce genre d’arrogance figée ne considère pas que l’arc de l’univers moral puisse certes être long mais finit toujours par penche vers la justice. Et c’est pourquoi les gens au pouvoir à Yaoundé doivent réfléchir sérieusement à la façon dont l’histoire les jugera.

Veulent-ils qu’on se souvienne d’eux comme de monstres qui sont restés impassibles au calvaire carcéral enduré par les opposants et ennemis désignés du despote, qui meurent notamment de choléra dans ses camps de concentration? Ou préféreraient-ils être comparés à leurs pairs et décideurs politiques du continent qui ont construit un monde beaucoup plus démocratique, stable et interconnecté sachant qu’il n’est jamais trop tard pour bien faire?

Voilà la question de fond !

Institut du Comité de Libération des Prisonniers Politiques ICL2P / CL2P

http://www.cl2p.org