BELGIQUE :: Bruxelles: Présentation-Dédicace du livre d'art "Vision et grandeur du peuple du Royaume Bamoun :: BELGIUM

Les ARK Jammers en partenariat avec Europ Belgium Diversity (EBD) présentent le Livre d’art de Samuel René Pefoura et Serges Ngounga,Face d’Elie Stephenson. Postface du Pr Emmanuel Matateyu Vision & Grandeur du peuple Bamoun Du temporel à l’intemporel

Tableaux et textes sur l’histoire, la culture, la vie quotidienne du peuple Bamoun au Cameroun

Présentation samedi 23 avril 2022 de 17 h à 23h00 à la « FERME ROSE », 44, Avenue de Fré, 1180 UCCLE - Bruxelles

Célébrer l’art et l’histoire du royaume Bamoun tel est bien l’ambition que se sont fixés Samuel René Pefoura et Serges Ngounga, co-auteurs de cet ouvrage préfacé par le grand poète dramaturge guyanais Elie Stephenson.

« L’Afrique a une histoire, elle est histoire », énonce Samuel René Pefoura qui glorifie à travers ses toiles le royaume Bamoun créé en 1394, nous invitant à découvrir ce peuple à l’histoire singulière demeurant l’un des rares qui a su traverser les siècles malgré les différentes calamités qui ont secoué l’Afrique.

L’histoire n’est pas seulement écrite pour Samuel René Pefoura qui en témoigne à travers ses créations signées de son nom d’artiste Sampef.

L’originalité de sa démarche réside également dans son inspiration issue de l’art Bamoun, du Tembé et du Ka de l’Egypte pharaonique. Ce nouveau courant pictural, il l’a baptisé le Tembaka.

L’itinéraire de Sampef est d’autant plus étonnant que ce pharmacien de profession s’est jeté dans la peinture sur le tard mais avec un tel enthousiasme qu’il a laissé de côté son goût pour le piano, ne consacrant son temps libre qu’à la peinture. Il a d’ailleurs participé à plusieurs expositions en Guyane en 2021.

Serges Ngounga, auteur des textes poétiques de ce livre a été interpellé par la vision plurielle du monde qu’offre les tableaux de Sampef. Fasciné par le talent de « ce chimiste de l’art », le poète a joint sa plume au pinceau du « peintre de Cayenne », pour la mise en perspective de la liberté artistique de ces œuvres à valeur universelle.

Art, culture et patrimoine sont donc les composantes de ce livre qui compte 42 toiles où l’art pictural et l’art poétique se mêlent à merveille pour former un nouvel art qu’il revient au public de découvrir.

Cet ouvrage veut offrir des clés de lecture sur la compréhension du monde dans lequel nous vivons et qui trouve une résonnance dans la préface d’Elie Stephenson qui en référence à l’histoire clame « nous avons fait face ».

Vision & Grandeur du peuple Bamoun

Du temporel à l’intemporel

Tableaux et textes sur l’histoire, la culture, la vie quotidienne du peuple Bamoun

Ce livre d’art sera présenté par ses auteurs lors d’un café littéraire animé par Tchisséka Lobelt jeudi 21 avril 2022 à 17h00

Lieu : FERME ROSE

44, Avenue de Fré

1180 Uccle (Bruxelles) - Belgique

Contact : +594 694 23 90 12/ 06 13 03 72 94/ +594 694 27 82 28 // + 336 03 99 02 35

Email : sampef@mail.com // ngoungaserges@gmail.com

https://sampef.art / - Youtube : sampef

Facebook & Instagram: Sam Pef // Ng Serges