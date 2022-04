Les étudiants venus d’Ukraine doivent pouvoir poursuivre leur parcours académique en Belgique :: BELGIUM

Le politique doit se mobiliser à tous les niveaux de pouvoir pour permettre aux étudiants qui ont fui l’Ukraine de poursuivre leurs études en Belgique.

La guerre est un drame permanent. Drame qui, dans son déroulement, frappe indistinctement. Les missiles russes qui tombent sur l’Ukraine ne font aucune sélection. Ils ne tiennent compte ni de la couleur de peau, ni de l’origine. Face à cette tragédie, les mesures prises rapidement au niveau européen et belge pour accueillir les Ukrainiennes et Ukrainiens étaient plus que nécessaires. Face au nombre important de réfugiés, l’Union européenne a décidé le 3 mars dernier de déclencher la directive « protection temporaire ». Cette directive, mise en place au lendemain de la gestion catastrophique des réfugiés d’ex-Yougoslavie, permet en cas de mouvements migratoires importants liés à une guerre, de séjourner dans les pays de l’UE durant une année, d’y travailler et d’accéder au système éducatif. Nous saluons le fait que cette disposition ait été appliquée pour les Ukrainiennes et Ukrainiens qui fuient les bombes de Poutine. Nous, écologistes, entretenons l’espoir qu’à l’avenir, cette mêmedirective soit appliquée pour les autres conflits entourant l’Europe.

Finalement, Alep ou Marioupol ne sont pas plus éloignées des frontières de l’Europe. Néanmoins, sommes-nous irréprochables dans la gestion humaine de cette crise ? Rien n’est moins sûr. La différence de traitement entre les personnes venant d’Ukraine nous le montre.

La situation des étudiants ignorée

Aujourd’hui, la situation des étrangers ayant fui l’Ukraine vers la Belgique et l’Union européenne n’est pas acceptable. Si Sammy Mahdi, Secrétaire d’Etat à l’Asile et à la migration, a finalement consenti à accorder la protection temporaire aux personnes ayant un titre de séjour longue durée en Ukraine, aucune disposition n’a été prise pour d’autres catégories de personnes, dont les étudiantes et étudiants. C’est inacceptable et les justifications de ce traitement le sont d’autant plus. Celui-ci répète l’exemple d’un étudiant américain qui peut retourner aux États-Unis sans problème, faisant fi de la diversité des académiques en Ukraine venus des quatre coins du monde. On ne peut accepter une telle ignorance feinte de la situation sur le terrain. Une ignorance feinte qui s’apparente aujourd’hui à du mépris pour ces milliers d’étudiantes et étudiants qui ne comprennent pas ce deux poids deux mesures. Si ces personnes avaient un projet académique en Europe, projet anéanti par les bombes de Poutine, pourquoi ne peuvent-elles pas le poursuivre le temps de leurs études ? Pourquoi les priver, elles qui fuient la guerre, d’acquérir du savoir, s’imprégner de cultures différentes, poursuivre leur rêve d’un diplôme parfois mieux reconnu ?

La balle est dans le camp du Fédéral

La Fédération Wallonie-Bruxelles a récemment fait un pas dans la bonne direction. Son Parlement a adopté le 16 mars dernier une résolution relative à la guerre en Ukraine dans laquelle il demande au gouvernement d’« assurer aux étudiants, chercheurs et au personnel académique fuyant le conflit la possibilité de poursuivre leur parcours académique entamé avant la guerre. ». Le Ministre-Président, Pierre-Yves Jeholet, a encore récemment assuré sa mobilisation ainsi que celle de son gouvernement pour que les dispositions de la résolution soient appliquées. Pour les écologistes, cette garantie pour les étudiantes et étudiants devra rapidement être appliquée de manière cohérente à travers toutes les institutions d’enseignement. Mais cela suppose que le gouvernement fédéral puisse faire le choix d’accueillir toutes celles et ceux qui fuient la guerre de la même manière et avec les mêmes droits octroyés par la directive européenne.

Le gouvernement fédéral belge doit porter et défendre l’extension de l’application de la directive « protection temporaire » à ces étudiantes et étudiants dans toute l’Union européenne. Nous disposons en Europe d’une expérience, une culture même, de la mobilité étudiante. Nous plaidons pour que cette force d’ouverture soit mobilisée pour qu’un programme soit mis sur pied pour répartir rapidement ces étudiantes et étudiants dans nos institutions d’enseignement. Nous le devons à ces jeunes qui ont fui la guerre, nous le devons pour continuer à faire vivre les valeurs de notre continent que nous opposons aujourd’hui à celles de Poutine.

Pour ces raisons, nous demandons à Monsieur Sammy Mahdi, au gouvernement fédéral ainsi qu’à tous les gouvernements de toutes les entités fédérées de notre pays d’accueillir de la même manière, avec les mêmes droits et les mêmes facilités les enfants, les femmes, les hommes, qui fuient la guerre dans nos écoles, universités, hôpitaux, logements, etc.

C’est aussi cela qui fera notre différence avec le régime de Vladimir Poutine.

Le monde nous regarde. Face à la guerre, face à la mort, pas de sélection selon la nationalité ou la couleur de peau. Jamais.