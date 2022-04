CAMEROUN :: PORT DE DOUALA: UN 4 ÈME SCANNER MIS OFFICIELLEMENT EN SERVICE AU PORT DE DOUALA-BONABÉRI :: CAMEROON

Un ciel nouveau s'ouvre pour le Port Autonome de Douala. Le ministre des Finances, Louis Paul MOTAZE, le ministre de la Communication, René Emmanuel SADI et le directeur général du Port Autonome de Douala procèdent en ce moment au sein le Port de Douala-Bonabéri, à l'inauguration du 4ème scanner dédié aux opérations d'exportation.

Ce dispositif fait partie du vaste processus de normalisation de rénovation et de modernisation des infrastructures et superstructures mis en œuvre par l'Autorité Portuaire de Douala et instruit par le Gouvernement de la République.



L'objectif principal du déploiement d'un scanner est de réduire significativement les délais de passage des marchandises conteneurisées en substituant le contrôle non intrusif au contrôle physique des marchandises, source de coûts, de lourdeurs et de tracasseries multiples pour les importateurs.