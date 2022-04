CAMEROUN :: Décès du Président de Section RDPC d’Edéa 1 : La famille du défunt envisage une autopsie du corps :: CAMEROON

Patrice Wenang, Président du Bureau de Section RDPC d’Edéa 1er est décédé le 03 avril 2022 à l’hôpital régional d’Edéa. Une enquête a été prescrite afin d’élucider les circonstances de sa mort.

Nous-nous acheminons inexorablement vers la fin de l’enquête préliminaire relative au décès de Patrice Wenang. On retiendra que la Partie civile Patrice Nom a confirmé ses soupçons d’assassinat de son jeune frère Patrice Wenang. Il a porté plainte à sa belle-soeur Mme Emma Wenang et à Son neveu Duc Wenang.

Mme Wenang est restée constante sur sa position selon laquelle son mari est mort suite à un arrêt cardiaque. Le certificat de genre de mort délivré à cet effet par le médecin de l’hôpital régional d’Edéa confirme l’AVC. Le cardiologue qui suivait Patrice Wenang a été entendu à la Police judiciaire de Douala et a confirmé ses soucis de santé notamment l’hypertension artérielle.

Enquête approfondie

Les policiers ayant fait une descente chez Patrice Wenang ce jour-là ont été entendus par les fins limiers des enquêtes de la Police judiciaire du Douala. Selon nos informations, ils ont confirmé avoir vu Patrice Wenang dans son domicile suite à son appel. Des témoins et les habitants du domicile de Patrice Wenang à Mbanda Ecole ont été entendus.

De retour à Douala, les enquêteurs ont remis à Mme Emma Wenang tous ses téléphones. Cela voudrait tout simplement dire qu’ils n’y ont trouvé aucun élément compromettant à même de servir de pièce à conviction dans la procédure en cours.

Autopsie

Reste au parquet d’ordonner un examen médico-légal appelé autopsie, laquelle avait d’ailleurs été demandée par la partie civile René Nom et accordée par le parquet d’Edéa. En règle générale ce n’est pas l’Etat qui paie mais c’est le demandeur qui doit assurer cette dépense. Les coûts varient entre 1.000.000 F. CFA et 2.000.000 F C.FA. On devra déplacer la dépouille mortelle de Patrice Wenang pour Douala puisque le plateau technique pour ce genre d’opération n’existe pas à Edéa.

L’autopsie a pour but d’établir la cause précise de la mort lorsque celle-ci paraît suspecte. Elle se déroule en deux temps : un examen externe du corps et de son environnement puis l’examen interne. Pendant l’examen interne, on procède à des incisions profondes au niveau des muscles, on ouvre le corps pour analyser les différents organes en place puis on les enlève pour être examinés, disséqués et pesés.

Le chef de famille René Nom

La bouche, le nez et les oreilles sont enlevés puis examinés et disséqués. Enfin le crâne est découpé pour extraire l’encéphale qui est pesé et disséqué. Toutes ces étapes permettent de mettre en évidence des lésions internes et la trajectoire des blessures.

Le médecin légiste devra in fine rédiger son rapport d’autopsie qui contient les informations personnelles complètes et les informations concernant le décès (date, lieu et heure), un compte-rendu du déroulement et des circonstances du décès, la description des examens internes et externes avec des commentaires sur chaque organe.

Selon nos informations, Mme Emma Wenang a donné son accord pour que cette autopsie parce qu’elle voudrait davantage prouver son innocence. Reste maintenant à René Nom de prendre ses responsabilités en payant les frais y afférents.

Une autre opinion proche du dossier fait état de ce qu’on ne profane pas le corps d’un Chef parce que cela apporte la malchance dans la famille. Vrai ou faux, nous n’en savons rien.

Fort de ce qui précède le parquet va signer une ordonnance de renvoi devant le tribunal s’il estime qu’il a suffisamment d’éléments pour étayer son accusation. Mais si le dossier est vide et ne repose que sur le kongossa, le parquet signera une ordonnance de non-lieu. Dans ce cas Mme Wenang et son fils recouvreront leur liberté.