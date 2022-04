Henri Dikongue est au Cameroun :: CAMEROON

L’artiste est arrivé dans son pays d’origine le mercredi 6 Avril dernier où il est prévu une série de spectacles donc le clou sera le 23 Avril à l’hôtel Royal Palace de Bonaberi

« Nous sommes fier de faire équipe avec ce lion indomptable de la musique pour rehausser son spectacle du 23 avril prochain à l’hôtel royal palace de Bonaberi » c’est par ces mots que Christelle Mafokem, la DgA de Yoomee a accueilli l’auteur du titre à succès « c’est la vie »

Il faut dire que Yoomee à travers son produit Yoomee Money la monnaie du 237 accompagne Henri Dikongue pour ce spectacle.

A cette occasion, les hôtesses de l’opérateur de téléphonie mobile et autres fans de l’artiste étaient à l’aéroport international de Douala pour accueillir la star.

Après les civilités d’usage, Henri Dikongue s’est ensuite rendu dans les locaux du siège de Yoomee à Akwa , où il a visité les locaux et à profiter pour rencontrer le top management avec qui il a signé le contrat qui officialise ce partenariat entre Henri Dikongue et Yoomee.

« Il a accepté ce partenariat en gros parce que Yoomee Money est la monnaie qui permet d’enrichir les camerounais, chaque fois qu’un camerounais paie avec Yoomee Money, il obtient une remise. Dans tous les ponts de vente où on retrouve Yoomee Money ( Spar , carrefour, Super U , Casino ...) Yoomee Money a avoué La DGA de Yoomee mobile.

Henri Dikongue quant à lui a tenu à préciser que le partenariat noué ce jour va permettre aux fans voulant assister au concert du 23 Avril d’avoir 25% de réduction au cas où ceux-ci payent leurs tickets via Yoomee Money.