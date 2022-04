CAMEROUN :: Humour : Nar6 Kouokam fait rire l’Ifc de Yaoundé :: CAMEROON

Il a bouclé le 9 avril dernier, ses deux jours de « one man show » à l’Institut français du Cameroun

A la sortie du sortie de la salle de spectacle, une fan de Nar6 kouokam ne se remet pas toujours de ses rires. « Je l’ai souvent vu à la télé ou suivre ses sketchs dans les compacts disk. C’était ma première fois de le voir sur scène. Il est tout simplement magnifique », déclare-t-elle. Tout comme elle, les spectateurs de l’Ifc venus voir l’humoriste ne cachent pas leurs satisfactions. Chacun y allant de ses appréciations. « Aligner une vingtaine de sketchs en trouvant des transitions aussi faciles, lui seul en détient le secret. C’est du grand art », lance un spectateur au sortir de la salle.

Un rideau fixe au fond de la scène, qui change de tons grâce aux lumières projetées par la régie. Un micro posé sur la table qui se dresse au milieu de la scène. Là, sont rangés les feuillets de son discours aux militants de son parti. Nar6 Kouokam se perd dans ses papiers. Pendant qu’il tourne ces feuillets en cherchant le sens de lecture, son téléphone sonne. C’est son fils Miché au bout du fil. Il lui donne les nouvelles du pays. Notamment celles de « ta mère qui a un mal de dent et l’autre dehors. Même le simple examen d’urine, elle a échoué ». Il informe à son fils, que l’on l’appelle déjà « Honorable. Même les urnes sont déjà bourrées ». L’humoriste a présenté plus de ses 20 sketchs les plus populaires.