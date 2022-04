AFRIQUE :: LA CHINE ET LA RUSSIE BLOQUENT UNE RÉSOLUTION DÉPOSÉE PAR LA FRANCE CONTRE LE MALI ... :: AFRICA

LA CHINE ET LA RUSSIE BLOQUENT UNE RÉSOLUTION DÉPOSÉE PAR LA FRANCE CONTRE LE MALI APRES LA RECONQUÊTE DE MOURA.

La plus grosse offensive de reconquête de l'armée malienne s'est déroulée du 23 au 31 mars 2022 à Moura ,une région qui abrite le plus gros foyer de violence et terrain privilégié des djihadistes d'Al-Qaïda.

Le villageois ont déclaré aux ONGs (HRW) que Moura était sous le contrôle quasi-total de combattants islamistes liés à AQMI qui prélevaient régulièrement des taxes (« zakat ») sur les villageois, menaçaient les civils qui refusent d’adhérer à leur strict code de conduite et imposaient la charia (loi islamique) devant des tribunaux qui ne respectaient pas les normes de procès équitable.

Arrivée par hélicoptères, l'armée malienne a échangé les coups de feu pendant un quart d'heure avec les djihadistes avant d'encercler et ratisser la ville. Plus de 300 terroristes tués et près de 50 arrestations.

Plusieurs leaders terroristes d'Al-Qaïda arrêtés dans la ville où ils étaient arrivés quelques jours avant pour une réunion.

Irritée, la France dénonce l'offensive de l'armée et parle plutôt de massacre ,elle est allé jusqu'à demander une résolution onusienne pour une enquête international dans la ville, résolution bloquée par la Chine et la Russie .

L'armée malienne est décidée à libérer et éradiquer Al-Qaïda des villes de Mopti , Ségou , Diabaly , Sofara et Belidanédji jusqu'à la libération du centre du Mali.

Moscou a félicité l'armée malienne pour la reconquête de Moura.