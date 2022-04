CAMEROUN :: TONY ELUMELU "MAINTENIR LA TRAJECTOIRE DE CROISSANCE ET DE CREATION DE VALEUR POUR LES ACTIONNAIRES" :: CAMEROON

C’était au cours de la 60e Assemblée Générale Annuelle du Groupe UBA. Les actionnaires saluent le rendement des dividendes et les performances des filiales.



United Bank for Africa (UBA) Plc, Africa’s Global Bank, a réitéré aux actionnaires et aux investisseurs son engagement ferme à maintenir sa trajectoire de croissance actuelle, tandis que ses actions de diversification de ses activités en Afrique et au-delà continuent de produire des résultats.

Le Président du Groupe, Tony Elumelu, qui a fait cette déclaration lors de la 60e Assemblée Générale Annuelle du Groupe UBA à Abuja ce jeudi 7 avril 2022, a souligné que les décisions d’investissement stratégique de la banque au cours des dernières années ont effectivement été fortement rentables pour ses investisseurs, malgré l’environnement économique difficile observé ces deux dernières années.



S’exprimant lors de la session, Tony Elumelu s’est dit « fier de la façon dont, en tant que groupe, nous avons pu consolider davantage les nouvelles capacités mises sur pied, les nouvelles solutions déployées pour les clients, les gains en efficacité enregistrés et les perspectives de croissance sur lesquelles nous nous sommes focalisés, ajoutant qu’il s’agit là des « pierres angulaires de l’exceptionnelle performance financière et croissance du Groupe en 2021, confirmant la pertinence des investissements réalisés et de la stratégie implémentée pour assurer la diversification et la durabilité de notre modèle économique. »

Le Directeur Général du Groupe UBA, Kennedy Uzoka, qui a présenté de façon détaillée les performances des filiales du Groupe bancaire au cours de l’exercice en revue, s’est dit « honoré que la communauté internationale reconnaisse le rôle que joue notre institution dans la transformation du paysage économique en Afrique, au travers de services bancaires innovants, centrés sur la satisfaction des besoins des clients. »

Parlant des activités de la Banque au Royaume-Uni, Kennedy Uzoka a précisé que dans cette partie du globe, le Banque a connu une évolution remarquable, ajoutant que « la filiale UBA UK est devenue rentable en juillet 2021. »



À l’unanimité, les actionnaires qui se sont exprimés ont vivement félicité les résultats financiers impressionnants présentés par le Conseil d’administration et le Comité Exécutif du Groupe UBA, lesquels se sont traduits par des dividendes plus élevés pour les actionnaires.



Ce qu’il faut donc retenir de cette Assemblée Générale Annuelle est qu’à la clôture des comptes pour l’exercice financier 2021, le bénéfice avant impôt du Groupe UBA enregistre une tendance à la hausse estimée 20,3 %, pour atteindre 153,1 milliards de nairas (373,8 millions de dollars), contre 127,3 milliards de nairas (310,8 millions de dollars) à la fin de l’exercice 2020. Le bénéfice après impôt quant à lui affiche une tendance haussière de l’ordre de 8,7 % pour atteindre 118,7 milliards de nairas (289,9 millions de dollars) en 2021, contre 109,2 milliards de nairas (266,6 millions de dollars) à la même période l’année précédente.



United Bank for Africa Plc, en tant qu’institution financière panafricaine, propose des services bancaires à plus de vingt-sept millions de clients à travers plus de 1 000 agences et points de services dans 20 pays africains. Également présente aux États-Unis d’Amérique, au Royaume-Uni, en France et tout récemment aux Émirats Arabes Unis, UBA connecte les personnes et les entreprises à travers l’Afrique par des services bancaires aux Particuliers, aux Entreprises commerciales et aux Multinationales, des services innovants de paiement et d’envoi international d’argent, des services de financement du commerce et autres services bancaires alternatifs.

Franck BAFELI