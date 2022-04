LITTERATURE: DJAÏLI AMADOU AMAL HONORE LE CAMEROUN EN FRANCE

L' écrivaine a été sacrée autrice de l’année 2021 en France, succédant ainsi à la Française, Vanessa Springora.

Ses mots contre les maux, l’ont placée à la plus haute marche du podium de la troisième cérémonie des Trophées de l’Édition. Les lecteurs de Livres Hebdo avaient des arguments tangibles pour la sacrer autrice de 2021 en France pour son livre "Les Impatientes". "Les Impatientes" est un roman qui plonge le lecteur dans des sujets de mariage forcé, du viol conjugal et de la polygamie, de mauvaises pratiques qui ont cours en Afrique en général et au Cameroun en particulier.



L’ouvrage s’inspire d’une partie de la vie de l’autrice. Elle le dit d’ailleurs avec ses propres mots. « Le roman met l’accent sur un sujet qui me touche personnellement. J’ai été moi-même victime d’un mariage forcé et de viol conjugal. Je me suis longtemps tue, ça m’a détruite pendant des années, mais l’écriture de ce livre m’a énormément aidée », reconnait-elle. L’écrivaine souhaite que des femmes victimes des mêmes cas de violences, s’approprient du roman. Il s’agira de faire de ce chef-d’œuvre achevé, une arme qui les poussera à coup sûr à faire tomber des tabous sur ces violences qu’elles subissent, et ce, pour ainsi les sortir du mutisme qui les tue à petit feu.

Pour l’autrice, Les impatientes est porteur de message d’espoir pour ces femmes sans défense.

Amadou Amal fait également allusion à la guerre au Sahel. Elle lève le pan de voile sur le fait que l’« on parle beaucoup des terroristes or les victimes sont souvent peu citées. Ce sont pourtant elles qui sont utilisées en tant qu’esclaves sexuelles et comme kamikazes. Il faut parler des violences faites aux femmes, elles arrivent partout dans le monde »



Selon les confrères de Le Figaro, Djaïli Amal prend position dans le conflit qui oppose russes et ukrainiens, comme fait d’actualité brulante mondiale. Son message d’espoir s’adresse aux femmes ukrainiennes victimes des frappes de l’armée russe. D’après l’autrice, les premières victimes sont les femmes et les enfants, à chaque fois qu’un conflit survient.