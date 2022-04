FRANCE :: ET SI ETO'O REVENAIT COMME OFFICIER DE RESERVE PAR L'ECRIVAIN CALVIN DJOUARI

Pour le dernier match qualificatif, les lions ont offert à Djeda un match historique et épique. L’affaire s’est bien terminée et le public camerounais exulte encore ; ce match qui entrera dans la légende des matchs où l’esprit camerounais a montré sa force immortelle, suscite toujours de l'émotion. Dans mes souvenirs, il n'y a que deux clubs qui l'ont fait au Cameroun. Caïman de Douala et Canon de Yaoundé. Mais c'est un tempérament qui vient d'Oryx Bellois. On parlait à l'époque du Djeméa. « Ces Camerounais sont un peu mystiques » avait dit Gérard Dreyfus, ancien journaliste français. Les joueurs de Rigobert Song se trouvent récompensés après avoir cru à leur tempérament héroïque hérité de leurs ainés. Ce match je l’ai regardé de seconde en seconde jusqu'à la victoire que je qualifie de surhumaine.

Les lions ont réalisé ce qu'on appelle en football le « break. » Mon intuition me recommandait d’être optimiste, mais le sens du devoir voudrait que je sois superstitieux pour que les choses s’améliorent. Parce que dans notre pays, lorsqu'on ne dénonce pas, rien ne marche. Seuls les lions nous rendront heureux au moment de quitter sur cette terre. Et quelle fierté de voir aujourd’hui l’entourage de cette équipe composée des gens qui travaillent pour le football spécialement ! Les lions en se qualifiant reçoivent comme tous les autres pays 6, 5 milliards de francs. Un pactole intéressant. C’était à la fois impressionnant et magnifique de jouer dans un stade comme celui de Djeba où les Algériens disaient-ils, n’avaient jamais perdu. Les lions d’habitude aiment les défis. Mais retenons une chose.

Les lions se sont qualifiés, mais ils n’ont pas joué comme il fallait, il y a encore beaucoup de choses à travailler. Le Cameroun a eu ce jour une chance divine ; ils ont gagné par orgueil que par un véritable talent. J’ai toutefois apprécié l’harmonie du groupe et la solidarité démontrée par l’équipe sous l’impulsion de notre icône Samuel Eto’o qui a su ce dernier temps leur tenir un langage chevaleresque : « vos adversaires du mondial jouent dans les mêmes clubs que vous » c’est dire que vous êtes en situation d’égalité.

Nous avons une très belle équipe et de très grandes individualités, mais il reste beaucoup de travail à effectuer ; ce n’est pas parce qu’on a gagné que nous pouvons rester dans cette assurance béate dont bon nombre ont voulu nous faire croire. Cette équipe a encore beaucoup de lacune au niveau du milieu et de la défense. Les trois matchs de notre groupe seront difficiles. Les serbes, ce sont les yougoslaves, les mêmes tempéraments que les Russes qui nous ont toujours rossés par des lourds scores. Nous sommes dans une poule très difficile, la Suisse c’est la France avec un plus, c’est presque le jeu Allemand. Il signe après un but marqué ou encaissé ; l’affaire s’annonce compliqué pour les lions. Si les lions se qualifient dans cette poule, ils auront atteint le niveau de compétition mondiale et il ne leur restera que la coupe du monde à remporter. Il ne faut pas s’illusionner, on a beau aimé cette qualification, mais cette défense et ce milieu sont encore fébriles.

Espérons qu’avec Etoo et à ses côtés, Song Bahanack, ils pourront laisser exprimer leur tempérament ; le Cameroun est une équipe qui joue en profondeur, c’est dans les profondeurs qu’on trouve son âme. Et quand on croit qu’elle est finie elle revient avec finesse, et fait son travail de démolisseur, parfois avec puissance et rage. J’ai confiance parce que le souffle du souvenir qui envahit cette équipe lui donnera sa pugnacité de jadis. C’est le mondial d’Etoo Fils. On peut être heureux.

C’est pour cela qu'on souhaite le retour de deux joueurs Joel Matip et Etoo fils pourquoi pas, qui viendrait comme officier de réserve. On sent que le Pitchichi a encore envie de jouer. Pourquoi ne pas remettre à l’enfant son jouet comme en 1990 on le fit à Roger Milla ? Ce n’est pas un chasseur de prime, c’est quelqu’un qui a l’amour de son pays. Le football camerounais se soumet à la jeunesse triomphante d’une généralisation de surdoué, c’est une autre ère nouvelle qui s’ouvre, mais il leur faut encore quelques mois pour atteindre la maturité.

Toutefois, je regrette les réactions négatives à l’encontre Cameroun comme celles de l’entraineur du Sénégal Cissé. Ce monsieur montre qu’il ne connait rien du football, même si la chance lui a souri au Cameroun. Il ne gagnera pas une telle coupe deux fois. Les Sénégalais que je connais bien sont pédants quand ils gagnent, ils te diront que personne n’a jamais joué comme leur équipe. De même Michel Platini, et le journaliste français Pierre Mènes ont tenu des propos maladroits à l'encontre de la victoire camerounaise. Je me demande les raisons de la mise en touche de Platini. Pour Platini il souhaitait que le match soit rejoué en France ou en Belgique. On sait que les commentateurs français souhaitaient que l’Algérie se qualifiât. Nous le savons à cause des intérêts stratégiques et politiques de l’heure.

Les français tenaient à la qualification de l’Algérie. Ce match va rester gravé dans leur mémoire. C’est Eto’o Fils qui a bien répondu à ces pleurnicheurs, "le Cameroun a connu des déceptions avec les arbitrages en 82, 98 avec des buts refusés. Le Cameroun, avait-il demandé de rejouer ? Platini a joué un match dramatique à Séville en 82, avait-il demandé de rejouer ? Aujourd’hui, les pays se servent du football pour faire les yeux doux à l’Algérie, nous le savons, c’est pour des raisons économiques. Depuis quand l’Algérie bat le Cameroun ? Même au réveil d'un long sommeil on a toujours battu l’Algérie. Ils nous connaissent, ils ont souvent fêté le nul. La Fifa d’ailleurs nous a donné raison en appelant Gassama parmi les 8 arbitres africains retenus pour la coupe du monde. Le football obéit à une logique : lorsqu’on ne respecte pas cette logique sur le stade ou hors du stade on perd le match ; les algériens après leur but ont perdu la tête et n’attendaient plus que le coup de sifflet final pour sauter de joie ; les camerounais sont restés concentrés et cette envie de gagner a fait la différence. L’entraîneur algérien qui n’a pas été élégant non plus a-t- il oublié qu’il jouait contre les Camerounais ? parce que ce sont des pays comme le Sénégal et le Côte d’Ivoire, il suffit que ces pays te gagnent une fois pour ne plus jamais te respecter.

Le Cameroun- comme a dit Simo - cet influenceur que j’apprécie reste le 1er pays de football en Afrique, c’est l’équipe en Afrique la plus fascinante qui a fait rêver et qui a fait des choses extraordinaires ; ils ont battu le Brésil et l’Argentine à des matchs importants à 9 contre 11. C’est inédit. Revenons sur l'essentiel qui nous préoccupe :pour gagner la coupe du monde, il faut au sein d’une équipe des joueurs de classe exceptionnelle, comme en 1978 en Argentine on eut Mario Kempes, en 82 Paolo Rossi, en 86 Maradona, en 90 Malthaus, en 94 Romario, en 98 Zidane, en 2002 Ronaldo, en 2006 Pirlé, et tout récemment en 2018 Mbappé.

Le Cameroun ou l’Afrique n’a plus ce genre de joueur, quelques rares gardiens. Le Cameroun doit ajuster ses bretelles pour jouer cette compétition. C’est encore un verre à moitié vide ou alors à moitié plein. Mais les lions seront prêts, c’est un pays qui joue avec ses nerfs, il sait se mettre le couteau à la gorge pour se faire violence.

C’est unique dans le monde.