Comme dans tous les domaines, seule la pratique assidue vous permettra d’exceller dans le trading. Il faut donc s’accorder le temps d’apprendre les rouages de cette activité. Ne vous fiez pas à tout ce qui se dit sur internet, en pensant que le trading est un jeu. Cela implique la plupart du temps vos ressources finances, raison de plus pour être prudent. Voici 5 erreurs que le trader débutant devra se garder de commettre.

1. Être impatient

L’apprentissage du Trading en ligne avec AvaTrade requiert du temps, et pas qu’un peu. Il est donc peu probable d’avoir des performances extraordinaires lorsque vous débutez. Le découragement gagne à ce moment certains traders, qui finissent par abandonner. Cela peut arriver au bout de quelques semaines ou moins selon la ténacité. C’est plutôt tout le contraire qu’il faudra faire, afin de mieux apprendre de vos erreurs.

Vous gagnerez ainsi de l’expérience, ce qui rendra vos prochains trades plus optimaux. Soyez donc patient dans le processus, et avancez progressivement. C’est le meilleur moyen de développer de bonnes stratégies. Les résultats seront alors au bout du chemin.

2. Abuser du levier sans s’en rendre compte

Il existe une relation étroite entre le scalping et le levier. Les adeptes du scalping s’en servent pour multiplier leurs probabilités de gain. Comme ils tradent à petite échelle, le levier permet de faire le plus de profit. Il ne faut toutefois pas en abuser, car le levier entraine les jeunes traders vers une perte certaine. C’est vrai qu’il est possible de gagner plus en misant au-delà des ressources dont on dispose réellement.

Le contraire est également vrai, et la chute peut être brutale. Tous les traders expérimentés le savent, et vous préviendront à ce sujet. Considérez le levier comme une arme fatale qui peut se retourner contre vous. Tout le monde n’est pas destiné à s’en servir.

3. L’ajout d’une position perdante

La gestion des risques en trading est plutôt claire. Il faudra toujours se garder d’ajouter du volume supplémentaire sur une position perdante. Le trader qui adopte cette stratégie souhaite favoriser son prix de revient ou point d’entrée global. Cela a un double tranchant, puisque la position est fragilisée. Dans le cas où le marché est contre la position prise, la perte sera beaucoup plus importante. Il en découlera une absorption de la marge. Ne faites pas cette erreur.

4. Vouloir se refaire par tous les moyens

Apprendre à accepter une perte fait également partie du trading, et tirez-en les leçons nécessaires. Certains traders débutants veulent par tous les moyens se refaire. Il en découle alors des prises de risques plus importantes. En plus de vouloir se refaire, cela doit être immédiat. Cela entraine immanquablement sur la pente du déclin et de la ruine. Soyez raisonnable.

5. Être émotif

Un trader est avant tout un humain, tout comme le débutant. Il est sous l’influence de ses émotions qui peuvent être :

La peur ;

La tristesse ;

Le dégout ;

La surprise ;

Etc.

Lorsqu’un trade est gagnant, le trader ne peut pas s’empêcher d’être euphorique. Avec quelques pertes, le doute élit alors domicile dans son esprit. Vous devrez plutôt faire tout le contraire, et vous entrainer à être serein et calme dans toutes les situations. Apprenez à suivre une logique dans vos trades, et ne pas vous laisser guider par les émotions. C’est le meilleur moyen d’optimiser vos chances de gain.