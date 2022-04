Les Noirs de France aux urnes ce dimanche pour le premier tour

« Les Noirs de France forment objectivement une population, qu’unit le sentiment passif d’une appartenance « raciale » commune à laquelle le miroir de la société française (la « France éternelle ») la renvoie », indique Jean-Perre Brax, journaliste réalisateur vidéo indépendant, dans un article paru dans la revue « Africultures », n°67 de février 2006, sous le, titre « Quel avenir pour les Noirs de France métropolitaine ? ». 16 ans après, la question reste d’une actualité brulante, en témoignent non seulement l’excellent film documentaire d’Alain Mabanckou »Noirs en France », diffusé en janvier dernier sur le sur service public de télévision, mais également les positions exprimées sur la question migratoire par différents candidats dans leur programme pour la présidentielle des 10 et 24 avril 2022. Par ailleurs, les Noirs de France semblent eux-mêmes avoir pris conscience du poids politique qu’ils représentent.

En rang dispersé, Mais Jean-Pierre Brax, en 2006, notait déjà : « Cependant, il est facile de constater que même les personnes qui se revendiquent comme « Noirs » changent de catégorisation dès lors qu’elles veulent mettre en exergue les aspects positifs de leur identité. Alors, elles ne parlent plus de « Noirs » mais d’Antillais, de Guadeloupéens, de Guyanais, d’Africains, de Congolais ou de Bambaras…

Cette population n’est donc pas une « communauté » organisée autour d’institutions, normes, pratiques et contraintes particulières ». De fait, dès le 20 mars dernier, à la rue d’Athènes dans le 9è arrondissement de Paris, la Maison des Camerounais de France/Centre Franco-Camerounais sous la houlette d’Abdelaziz Moundé Njimbam (lire par ailleurs) et l’Association internationale culture sans frontières de Robert Fopa, ont réuni une centaine de personnes pour interpeler les différents candidats et les amener à prendre en compte les doléances des Noirs de France. Le 02 avril, là la Bourse de Travail de Paris, la Dynamique unitaire panafricaine(DUP) lançait sa caravane de Campagne pour l'élection présidentielle française de 2022, avec son slogan "Mon candidat, c'est l'Afrique !".

« Faire barrage à tous les extrémismes »

Dans la même optique, Claudy Siar, le célèbre journaliste et animateur de rfi, promoteur de la radio Tropiques FM, posta en ligne une vidéo devenue virale en quelques jours, appelant la communauté noire à se mobiliser massivement pour barrer la voie aux candidats véhiculant la haine de l’autre et les discriminations de toute les sortes, lors du double scrutin présidentiel des 10 et 24 avril, en France. « L’élection présidentielle de 2022, en France, aura un effets négatif si les thèses du grand remplacement et leurs idées séparatistes entrent à l’Elysée.

Ces aventuriers de la politique n’ont qu’un seul objectif : marginaliser une frange de la population française non blanche et/ou musulmane ». martèle-t-il. Quant à la Plateforme Républicaine que préside Fidèle Tchuinkwa, elle s’est réunie le 03 avril dans le 14è arrondissement de Paris, pour demander : «Aux africains de France de travailler dans la construction d’un vote qui défend les intérêts des noirs de France ; aux jeunes africains de France et à la classe moyenne de se mobiliser massivement pour peser de tout leur poids dans ce double scrutin des 10 et 24 avril prochains ; aux africains de France de ne pas voter pour les candidats extrêmes ni ceux qui soutiennent les discriminations de quelle que nature que ce soit et surtout de choisir librement et de voter selon leur conscience ».