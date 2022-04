FRANCE :: ABDELAZIZ MOUNDE NJIMBAM: "NOUS DEVONS VOTER EN FONCTION DE NOS INTERÊTS"

Abdelaziz Mounde Njimbam, Président de la Maison des Camerounais de France/Centre Franco-Camerounais(MCF/CFC), co-organisateur de la rencontre des Noirs de France dans l’optique de la présidentielle 2022 en France, il analyse l’intérêt du scrutin pour les Noirs de France et pour les différents candidats à cette élection dont le premier tour aura lieu ce dimanche, 10 avril.

« Nous devons voter en fonction de nos intérêts »

Pourquoi avoir organisé , le 20 mars, une rencontre des Noirs de France dans le cadre de la présidentielle de 2022 en France ?

Nous vivons en France, nos enfants et familles aussi. On nous crache à la figure à cause de notre couleur de peau. En même temps, on nous dit qu’on est chez est chez nous ici. Et nous voulons bien le croire. Parce que si les français s’éclaire avec l’uranium du Niger, il faudrait que les enfants du Niger qui vivent en France et en Europe puissent aussi bénéficier de cette lumière. C’est de notre responsabilité que de dire ces vérités, de véhiculer ce qui devrait être une question de bon sens.

Mais ces vérités, en l’absence des représentants des candidats à la magistrature suprême française a-t-il un quelconque intérêt ?

Ils ont été tous invités à cette rencontre. L’idée était qu’ils échangent directement avec nos sœurs et frères ici présents, qu’ils prennent en compte nos doléances. Mais comme vous pouvez le constater, même ceux qui avaient donné leur accord pour être des nôtres ne sont finalement pas là. Nous irons dans chacun des QG, nous irons partout pour faire entendre notre voix. Nous irtons devant le Conseil économique et social, devant la Commission consultative des droits de l’homme, pour les cas comme celui de Laurent Gabaroum et bien d’autres, victimes de discriminations au travail, à l’accès au logement, ou de contrôle de faciès, pour que ces agissements cessent.

Vous avez été vous-même victime de la discrimination, alors que vous débarquiez dans l’hexagone. Vous confirmez ?

On m’a effectivement dit, alors que j’arrivais en France, il y a une quinzaine d’années, que j’étais un journaliste du Cameroun sans papier qui n’avait rien à faire dans ce pays, tout comme on m’a dit au moment où je me battais pour le restitution des œuvres d’arts africains aux différents pays du continent, qu’il n’en serait rien. Aujourd’hui, je suis heureux de voir que le trône de Béhanzin est retourné au Bénin. L’enfant de l’Afrique dont je suis est fier de savoir que nos enfants, sœurs et frères qui ont fui la guerre en Ukraine, pourront poursuivre leurs études dans les universités françaises et écoles en France. Voilà la France que nous voulons, que nous défendons, et non celle qui considère tous ceux qui ont la peau noire comme des pestiférés. C’est pour cela que nous demandons à tous les Noirs de France de se lever comme un seul homme pour voter en fonction de nos intérêts, dès le premier tour de la présidentielle, ce dimanche, en France.

Receuilli à Paris par J.-C. Edjangué