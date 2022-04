Patrice Nganang, Le roman de 137 pages paru en janvier 2022 aux éditions teham, est bien plus qu’une fiction.

« Premier président noir de France », une réalité implacable ?

« Disons-le clairement. Le traitement du racisme en France est moral et non politique, encore moins juridique ou économique ». En une phrase, la quatrième de couverture plante le décor. Le ton de ce nouveau roman de Patrice Nganang, écrivain d’origine camerounaise, auteur de nombreux ouvrages et Grand Prix littéraire d’Afrique noire et Prix littéraire Marguerite Yourcenar avec Temps de chien, sera polémique et prévisionniste. « Posons-nous la question simple : A quand un président noir en France ? Vous me direz tu rêves. Or c’est une évidence, car la jeunesse noire de France a un destin français et dans ce destin, il y a celui de la Présidence de la République française », indique l’auteur, avant de conclure, réaliste et optimiste: « C’est une question de temps. Pourquoi passer par quatre chemins en demandant plus de présence dans les médias, plus de présence dans la publicité, dans le cinéma. Prenons la place qui est la nôtre, le reste suivra ».

« Horizon 2050 »

Dans le roman de Patrice Nganang, un président noir a été élu en France, en 2050. Il s’agit d’un enseignant américain d’ascendance africaine, provenant des Etats-Unis, installé avec sa femme et son fils dans le Sud de la France pendant plusieurs semaines parlant parfaitement la langue Voltaire et cherchant à interviewer le président Thibault dont l’élection suscite tant d’espoirs et évoque bien des souvenirs… l’euphorie de la communauté noire aux Etats-unis suite à la victoire de Barack Obama, aux Etats-Unis, oblige. Mais, également bin des questions. Quelle stratégie a permis au nouveau président

Thibault d devenir le président noir de France ? Comment s’y est-il pris?

Cette nouvelle production de Patrice Nganang, comme d’habitude serait-on tenté de dire, rame à contre-courant de ce que peuvent penser ceux qui ne connaissent pas la sociologie politique française.

Le propos est raconté avec simplicité et une finesse d’esprit qui permettent à Patrice Nganang d’aborder un sujet complexe avec tant de maestria…

Merci pour cette évocation qui restera dans les mémoires, puisque les prévisions de la réalisation de cette prophétie s’étalent jusqu’en 2050. C’est à-dire dans un quart de siècle !