CAMEROUN :: SPECIAL RAMADAN À FOUMBOT : LE GESTE DU MINISTRE DÉLÉGUÉ AU TRANSPORT NJOYA ZAKARIAOU. :: CAMEROON

Un adage bamoun dit : '' Quand tu as une connaissance qui connaît nager auprès du fleuve, tu as de forte chance de ne pas te noyer.'' Ceci renchérit cet autre adage qui stipule : "L'abondance chez le voisin ne saurait être ta propre abondance''.



En effet, cette ouverture pleine d'encrage culturel estampillé de l'imaginaire bamoun, n'est qu'une invitation à comprendre l'importance dans nos vies d'une personne qui fait de l'humanisme et surtout de la fraternité son pain quotidien, une personne qui ne se lasse jamais à courir au secours des autres. Cette personne dont fera mention cette présente, n'a jamais oublié d'où il vient, afin de mieux cerner où il va. En fait, cet illustre Fils du Grand Noun est bel et bien Nji Njoya Zakariaou, le Ministre Délégué auprès du MinTransports.



À l’occasion du Ramadan 2022, le Ministre Délégué auprès du Mintransports Nji Njoya Zakariaou, comme de tradition, a encore fait parler de lui dans le Noun et à Foumbot, l'une des mamelles nourricières de l'Afrique Centrale, ces jours.

De ce qui précède, le Ministre Délégué Nji Njoya Zakariaou, dans son intrinsèque posture de philanthrope et d'homme soucieux du bien-être de ses semblables, a dépêché des paquets minima à remettre aux familles des fidèles musulmans de Foumbot dans la soirée du 7 novembre 2022.

Ce geste devenu presqu'un rituel annuel pour Nji Njoya Zakariaou, vise à permettre aux familles musulmanes de mieux gérer ce mois béni profondément marqué par l'inflation des produits de première nécessité dans le monde due aux différentes tensions connues ça et là qui ont foncièrement marqué l'économie mondiale.



À chaque Ramadan comme à celui-ci, le '' Grand Köm '' a toujours dépêché une délégation pour remettre des paquets minima aux fidèles musulmans des arrondissements du Noun, question de communier avec ses frères ainsi que ses sœurs, et d'apporter sa modeste contribution dans la facilitation du jeûne chez ceux-ci. Ce geste soulage à coup sûr plus d'une famille, et, honore le peuple bamoun qui apprécie toujours l'attention qu'on a de lui plus que tout.

Par ailleurs, cette distribution inopinée s'est déroulée sans ambages sous le regard admirateur et admiratif des fidèles musulmans spectateurs de cette action salutaire. Les imams ainsi que les fidèles présents ont manifesté leur extrême joie suite à cette initiative faite chaque Ramadan par notre Élite politico-administrative. Ils ont surtout et à l'unanimité promis de mettre le Ministre Délégué dans leurs prières afin Qu'Allah continue de le bénir tout en l'inspirant l'humain comme base de toute action sociale.



En sus, cet acte est consécutif à ceux des autres arrondissements du Grand Noun qui ont déjà bénéficié du même geste de la même personne, et chaque année. Il s'inscrit aussi dans la même logique de soutien aux femmes récemment pendant leur Journée internationale, avec plus de 5000 mètres de pagnes, distribués gratuitement et gracieusement aux nobles femmes du Département du Noun.

Dire que le Ministre Délégué Nji Njoya Zakariaou est un débonnaire n'est qu'un pléonasme car il a l'amour de son prochain qui coule dans ses veines.

LOUPAP LOUPAP À TOI GRAND KÖM !

Ramses Foukouenchi

Fondation des Amis du Ministre Nji Njoya Zakariaou.