Le maire d’Ayos ne veut plus de vient on reste dans sa commune. Dans cette localité les hommes ont la réputation de vivre avec les femmes sans procédures légales, ce qui non seulement crée des bagarres en cas de décès d’un des conjoints tant sur l’héritage que sur le lieu d’enterrement. À travers la campagne mairie mobile lancée par Mr Paul Ndongo Biko’o, tous les mariages dans la commune seront désormais conformes et réglementés.

Un enfant sans acte de naissance n’existe pas officiellement, la campagne mairie mobile permettra de recenser à travers le porte à porte tous les enfants sans acte de naissance .Tous les domiciles seront visités pour identifier les enfants qui parfois atteignent l’âge de 10 ans sans acte.

Ce sera la deuxième campagne dans la commune pour les actes parce que la première qui avait eu lieu en 2020 avait permis de recenser et établir plus de 6000 actes.