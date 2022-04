CAMEROUN :: Prévention contre les AVCs: La PDMD sensibilise :: CAMEROON

La plateforme de diagnostic médical de Douala a organisé en son sein une campagne de prévention qui s’est déroulée du 31 mars au 6 avril dernier

Les accidents vasculaires cérébraux constituent la deuxième cause de handicap dans le monde. Le Cameroun n'étant pas épargné, les jeunes tout comme les adultes sont aussi touchés. D'ailleurs, environ 25.000 personnes sont touchées dans ce pays chaque année avec en moyenne 1 AVC toutes les 5 heures.

C'est fort de ce constat que la PDMD ( Plateforme du Diagnostic Médical de Douala) situé à Sable-Bonamoussadi, a organisé en son sein une grande campagne de prévention contre les AVC. Du 31 Mars au 6 Avril 2022, il a été question de sensibiliser et de procéder à des consultations gratuites en neurologie, cardiologie et dermatologie. Aussi, de dépister les cas d'hypertension artérielle et de diabète. Pour la cause, des médecins chevronnés venus de l'étranger ont donné de leur temps et expertise dans leurs domaines respectifs. Il s'agit là des Dr Ghislain NOKAM neurologue du centre hospitalier de Caen, Dr Thierry TCHAKONTE cardiologue au centre hospitalier Cherbourg-en-Cotentin et Dr Salvador NKONDJO dermatologue Neuchâtel Suisse.

Du 1er au 3e étage du bâtiment imposant de la PDMD, on a pu apercevoir de nombreux patients, impatients justement de repartir avec le sourire aux lèvres. Christelle T que nous rencontrons au rez-de-chaussée à sa sortie ne manque pas de nous dire sous un ton apaisé: "je vais changer ma façon de faire la cuisine, j'utilisais trop de sel et de cube à la maison, le médecin vient de me dire que c'est pas bon pour ma santé".

Pour Stéphanie M qui revient d'une consultation, il est urgent de changer les habitudes: " mon mari aime quand je mets beaucoup d'huile dans la sauce, j'espère pouvoir le convaincre au regard de ce que je viens d'apprendre du docteur". Paul Clément quand à lui promet de faire des efforts en ce qui concerne les activités physiques régulières, ce qui n'était pas jusque-là courant chez lui. C'est dire que les experts n'ont pas prêché au désert.

La PDMD ne compte d'ailleurs pas s'arrêter là !

Rappelons que ce centre au service de la santé est doté d'un plateau technique exceptionnel faisant de lui une référence dans la sous-région. Il se distingue également par son personnel qualifié et son top managment déterminé à produire le résultat.

IMAGERIES MÉDICALES

(IRM - scanner - échographie 3D/4D, Mammographie - Panoramique dentaire - Table OS/Poumon - table télécommandée )

CONSULTATIONS

Médecine interne (cardiologie, Endocrinologie, Gastroentérologoe, Rhumatologie) - Pédiatrie - Gynécologie -ORL- Diététique- Odontostomatologie.

CABINET DENTAIRE

Odontologie conservatrice & Endotontie - Soins paradontaux - Soins chirurgicaux - Soins prothétiques - Blanchiments dentaires.

Appels: 677641403

WhatsApp: 690425467

site web: www.pdmdsante.com

e-mail: info@pdmdsante.com