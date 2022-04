CAMEROUN :: LA VIE CHERE! :: CAMEROON

La crise des prix et la deflagration du pouvoir d'achat au Kamerun nécessite des mesures fortes à la place des questionnements de nos députés en direction d'un gouvernement qui ne sait pas se fixer et respecter un cap et des priorités.

Je propose la création d'un Comité Citoyen de Contrôle et Blocage des prix comme à la Réunion. Comme son nom l'indique, il contrôle et bloque les prix des produits de première nécessité tout au long de l'année pour soulager les ménages .

Dans un pays sans sécurité sociale comme le nôtre, c'est un ABSOLU IMPERATIF. Ceci permettra: d'éviter des hausses de prix fantaisites;

De protéger les ménages contre contre la vie chère;

D'éviter les crises crises sociales liées à la flambée des prix;

De donner un temps nécessaire au gouvernement de réagir si tant est sa volonté en réajustant ses politiques commerciales.

Je suis outrée par l'incapacité du gouvernement kamerunais à agir, réagir ou prendre les mésures nécessaires à chaque fois qu'une crise économique pointe son nez à nos horizons.

Notre pays a un potentiel insoupçonné et nos citoyens, très battants, ne demandent qu'un accompagnement technique et financier adéquat dans le domaine entrepreneurial et surtout agroindustriel pour faire de nous un modèle économique captivant pour toute la sous-région CEMAC et au-delà.

Nous avons les terres, nous avons les matières grises et premières. Nous avons la volonté populaire. Ce qui nous manque, c'est la volonté politique et des politiques publiques incitatives.

Voir les ménages souffrir des hausses incontrôlées des prix, de la désinvolture avec laquelle des opérateurs écinomiques spéculent sur des produits vitaux me chagrine car ceci est la conséquence d'un management étatique de fénéantise, de rente et de désillusion.

Plus interpellant est encore de savoir qu'alors que la majorité de ménages souffrent et 60% de notre population peine à avoir un repas consistant par jour, dans les villas cosus de nos quartiers huppés des gens ont dans leurs anti-chambres des milliers milliards cash dont ils ne peuvent expliquer l'origine.

Nous allons, à un moment donné, devoir imposer aux décideurs la vision populaire d'un management étatique responsable, prévoyant, collectif et objectif contre l'attentisme et le maraboutisme managérial.

Tout ceci est possible si nous sortons des petites luttes partisanes pour nous focaliser sur ce qui nous unit.

Le coût de vie touche chacun de nous. Réagissons!

Prenons nos responsabilités en commencant par nous inscrire massivement sur les listes électorales et en adhérant massivement aux différentes initiatives citoyennes de contre pouvoir.