Au Cameroun comme en Afrique, on se plaint du sous-développement, de la faiblesse du pouvoir d’achat, de l’absence d’infrastructures, des lenteurs administratives, de la corruption et que sais-je encore ! On se plaint en gros de la faiblesse économique de nos pays qui a pour corollaire la précarité sociale dans laquelle sont plongés les camerounais et les africains en général. Si ces plaintes sont totalement fondées, quid de notre responsabilité en tant qu’individu et en tant que peuple ?

Rappelons que la santé économique d’un pays et le bien-être de ses populations en général sont tributaires de la création de richesses de ce pays, elle-même conséquente à la capacité de production de biens et services conditionnée par la demande. Aussi, pour une économie prospère, la richesse créée sur une période donnée, perçue sous le prisme du P.I.B (Produit Intérieur Brut), n’a d’intérêt que si cette richesse profite aux populations. Pour ce faire, il faudrait que l’essentiel de la production et des valeurs ajoutées proviennent des entreprises à capitaux locaux. Et pour cela, encore faudrait-il que ces entreprises trouvent un marché local, c’est-à-dire que les populations du pays soient les premiers consommateurs des produits créés par nos entreprises. En clair, pour une prospérité économique effective de nos pays africains, il est indispensable le "consommer local" soit non seulement une priorité, mais aussi et surtout une réalité.

Seulement, qu’observons-nous dans les faits? Les camerounais et les populations d’Afrique subsaharienne consomment essentiellement des produits importés comme si cela leur conférait une certaine notoriété. Les africains ne consomment pas local. D’ailleurs, en Afrique, l’un des arguments de vente de certains produits, c’est de préciser qu’ils sont importés. Le prétexte le plus souvent avancé est celui de la qualité. Oui, il paraît que les produits et services, français, anglais, américains ou chinois sont toujours de meilleure qualité que les produits camerounais, béninois ou nigérians. Non seulement cette argument est totalement infondé, mais il transpire le complexe. Le complexe du mythe du produit venu d’ailleurs. Les africains ont souscrit au dénigrement de tout ce qui est produit localement, et prêtent allègrement le flanc à la propagande occidentale pourtant éculée qui laisse penser que le beau, le solide et l’agréable viennent forcément d’outre-mer. Pathétique illusion dont la ténacité suggère une urgente délivrance des vieux démons de la pensée coloniale.