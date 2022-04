CAMEROUN :: Olembe : le KAGUYA HIME NANBUDO CLUB OUVRE :: CAMEROON

Il s’agit d’une salle de sports et de Fitness qui est fonctionnel depuis le 6 avril dernier. Cet espace est situé à quelques encablures du stade Olembé de Yaoundé. Les riverains ont à cœur de venir voir Me Justine DIFFO TCHUNKAM amoureuse du sport en général et du NANBUDO en particulier s’y entraîner. Des responsables déclarent mettre ainsi à la disposition du grand public un club où de multiples sports tels que le NANBUDO, karaté, judo et Sambo, boxe, lutte traditionnelle, taekwondo, fitness, muscu et cardio seront pratiqués.



Ce lieu de sport et de remise en forme sera inauguré ce samedi 16 avril 2022 derrière la station Tradex Olembé. Pour bien mouler cette ouverture solennelle, des stages et compétitions dames et enfants débutent demain vendredi dès 16h par l’enregistrement des stagiaires, compétiteurs et des arbitres puis des séances d’entrainement.



Le jour dit, Me Justine DIFFO TCHUNKAM et son équipe au rang desquels Me YOMBI Carole (CN 5e Dan) - Me MBIAKOP TCHOUA Hugues (CN 5e Dan) Administrateur : - Me FEUDOUNG Cathérine (CN 4e Dan) offriront au public des démonstrations Nanbudo Enfants (5’) - Finales Kata (25’) - Exhibition combat de Boxe (5’) - Démonstration Judo & Sambo (5’) - Finales combats (25’) - Démonstration Taekwondo (5’) - Exhibition combat de Lutte (5’) - Démonstration Karaté (5’) - Finales Dames (5’) - Démonstration Nanbudo Adultes (5’) - Remises des récompenses (15’).