CAMEROUN :: HAMADOU BAKARY NOUVEAU DIRECTEUR GENERAL ADJOINT EN CHARGE DES OPERATIONS de Camrail. :: CAMEROON

Au terme des travaux du Conseil d’Administration de CAMRAIL tenus le jeudi17 mars 2022 à Douala, Hamadou Bakary a été nommé au poste de Directeur Général Adjoint chargé des Opérations, après un intérim d’un peu plus de 3 mois. Hamadou Bakary aura en charge la coordination des opérations, notamment au sein des directions métiers, afin d’assurer, entre autres, l’efficacité des actions d’entretien et de maintenance et partant la disponibilité de l’outil de production pour un meilleur rendement



Ingénieur de Conception de Génie Civil et diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure Polytechnique (ENSP) de Yaoundé en 2000, Hamadou Bakary rejoint les équipes de CAMRAIL en juillet de la même année. Il jouit de 22 ans d’expérience au sein de l’entreprise. Années durant lesquelles, il a occupé plusieurs fonctions managériales au sein des Directions métiers et d’appui.

En effet, Hamadou Bakary a dirigé et participé à l’ensemble des projets de reconstruction et de réhabilitation de la voie et des infrastructures ferroviaires mis en place sous la concession en partenariat avec l’Etat du Cameroun et les bailleurs de fonds dans l’optique de la modernisation et l’extension du réseau ferroviaire camerounais. Manager aguerri, sa parfaite connaissance de l’entreprise et des hommes sont des atouts qui vont lui permettre d’atteindre les objectifs fixés.



Je tiens à remercier le groupe Bolloré et les distingués membres du Conseil d’Administration pour cette marque de confiance à ma modeste personne. Je compte sur l’encadrement de la Direction Générale et les compétences des équipes pour remplir humblement cette mission qui m’est confiée » a souligné le nouveau promu.



À propos de CAMRAIL

CAMRAIL, filiale de Bolloré Railways, transporte en moyenne chaque année 575 000 passagers et 1 650 000 tonnes de fret depuis 1999. Acteur majeur du développement économique et social au Cameroun, CAMRAIL a mis en place un partenariat gagnant-gagnant avec les Chefs riverains du rail, dénommé Politique de Proximité (PDP) à travers la signature d’un protocole d’accord. La Politique de Proximité chez CAMRAIL, c’est un peu plus de 400 millions de FCFA en moyenne chaque année, 163 villages traversés par le rail et près de 250 000 habitants concernés.