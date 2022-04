CAMEROUN :: Assemblée Nationale : le président et les députés à couteaux tirés. :: CAMEROON

Les séances plénières sont de plus en plus boycottées par les députés de la chambre basse du parlement. Au centre de cette bouderie, une histoire de dotation mal gérée. Le président de la chambre veut sévir.

Le quotidien à capitaux publics Cameroon Tribune parle de «Ces députés absentéistes ». Les parlementaires brillent souvent par des absences massives et injustifiées aux travaux, provoquant ainsi le courroux du chef de Chambre. Cavaye Yéguie Djibril a encore dû adresser un rappel à l’ordre lundi dernier lors d’une séance plénière. Des sanctions sont prévues, allant jusqu’ à la réduction des indemnités.

Et pour cause, «les députés veulent faire grève ». Info Matin annonce que Près 150 élus s’insurgent contre l’octroi, le 26 mars et en catimini, de véhicules de fonction aux seuls 23 membres du bureau. Alors que sur instruction du chef de l’Etat, 4 milliards avaient été débloqués pour doter en voiture tous les membres de la Chambre basse. Pis, des cadres du cabinet du Pan auraient indûment bénéficié de cette dotation dont la répartition s’est faite dans la plus grande opacité.

Le journal Telegram conclut que «Cavaye Yeguié est face à la colère des députés lésés ». Le boycott des séances plénières par les parlementaires est la résultante d’une colère qui dure. A l’hémicycle comme à l’hôtel des députés le sujet fait débat. La présidence de la République est pourtant au courant du dossier.

Le journal L’Essentiel quant à lui est resté sur l’essentiel, le palais d’Etoudi pour parler d’ «Une vice-présidence convoitée » En s’appuiyant sur La rumeur a à peine circulé sur la création d’un poste de vice-président de la République que la classe politique du Nord au Sud, de l’Est à l’Ouest, s’enflamme. Chaque région revendique cette hypothétique vice-présidence.

Au sein du RDPC, au pouvoir à Yaoundé, «La valse des installations se poursuit ». D’après L’Action, le journal du parti, En fonction et effectivement au travail depuis la validation des résultats des récentes opérations de renouvellement des bureaux des organes de base du Rdpc et de ses organisations spécialisées, les nouveaux responsables élus ne lésinent cependant pas sur des cérémonies formelles d’installation qui, par ailleurs, participent du souci d’animation permanente

du Parti à la base.

A Garoua, «La flamme du parti toujours plus ardente». Gabriel Mbairobe, chef de la délégation permanente départementale du Comité central du Rdpc dans la Bénoué, par ailleurs ministre de l’Agriculture et du développement rural s’en est rendu compte le 24 mars dernier alors qu’il y présidait le grand meeting y afférent, note InvestiG infos

Le Quotidien revient sur «38 ans de résistance et de résilience en quête de paix et d’unité ». Complots et bruits de bottes. La déchirure. L’irréparable. 38 ans déjà ! Quelques (rares) survivants. Le narratif du coup d’Etat manqué du 06 avril 1984, au Cameroun, confirme (a posteriori ?) l’obsession du chef de l’Etat, Paul Biya, pour la paix, l’unité du Cameroun et des Camerounais, le vivre ensemble collectif et la gestion partagée dupouvoir. Ce ‘’ mendiant de la paix ‘’ nommé Paul Biya...